Seçimler dünya basınında

Türkiye için kritik bir öneme sahip olan seçimleri dünyanın önde gelen haber ajansları da yakından takip ediyor. İşte, Reuters, AFP, Associated Press ve BBC’nin seçimlere ilişkin yorumları:

Reuters’ın “Türkler, Pazar günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha fazla güç toplamasının önünü açacak ya da onun kurduğu Ak Parti’nin 12 yıllık tek parti yönetimini sona erdirecek, 10 yılı aşkın bir süredir yapılan en çekişmeli parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı” ifadesiyle geçtiği haberde, Diyarbakır’daki bombalı saldırının dikkatleri HDP’ye çevirdiği yorumuna yer verdi.

Diyarbakır'daki saldırının gölgesinde geçiyor

Fransız haber ajansı AFP ise “Seçimler, Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) mitingine yönelik iki kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bombalı saldırının gölgesinde geçiyor” yorumuyla paylaştığı haberinde, “Türkiye, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke üzerinde daha fazla hakimiyet kurup kurmamasını belirleyecek başa baş bir seçimde sandığa gidiyor” ifadesine yer verdi.

Türkiye için hayati önemde bir seçim

Associated Press haber ajansı ise “Türkiye Pazar günü, iktidar partisi milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlerini desteklemek için Anayasa’yı yeniden yazıp yazmamalarını belirleyecek hayati önemdeki seçime gidiyor” ifadesini kullandı. Haberde, “Erdoğan’ın seçimlerde yarışmadığı fakat Türkiye demokrasisini önemli ölçüde değiştirecek ve ülkenin en güçlü politikacısı olarak yönetimini uzatıp uzatmama konusunda bir referandum olduğu” yorumu yapıldı.

Başkanlık sistemi için çoğunluk arıyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “Türkiye, iktidar partisinin Anayasa’yı değiştirip değiştirmeyeceğini belirleyecek genel seçimlerde oy kullanıyor” spotuyla verdiği haberde, “2003’te başbakan olarak iktidara gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi başkanlık sistemine geçirmek için yeterli çoğunluğu arıyor” ifadesini kullandı.