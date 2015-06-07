Fuat Avni'nin seçimlere hile karıştıracağını iddia ettiği isimlerden biri seçmenleri yönlendirdiği için gözaltına alındı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde oy kabinine girerek insanları yönlendirdiği iddia edilen Y.K. adlı sandık başkanı gözaltına alındı. Bir süre sonra serbest bırakılan Y. K.'nın adı, Twitter fenomeni Fuat Avni'nin geçen hafta açıkladığı "oy hırsızlığı yapacaklar listesi"nde yer alıyordu.

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ndeki Tosunlar Mahallesi'ndeki 1065 Nolu Sandık Başkanı Y.K., iddiaya göre oy pusulasına mühür basmak için kabine girenleri Ak Parti'ye oy vermeleri için yönlendirdi. Bir kadın seçmenin, "Oyumu CHP'ye vereceğim" dedikten sonra Y.K. ile tartıştığı belirtildi. CHP sandık görevlilerinin partilerinin ilçe başkanlığına durumu bildirmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu'na sandık başkanıyla ilgili şikayette bulunuldu. CHP'nin şikayetinin İlçe Seçim Kurulu'nca kabul edilmesi üzerine Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1065 No'lu sandığa gidip, Y.K.'yi görevden aldı.

Y.K.'nın yerine memur üye sandık başkanlığına atandı. Y.K.'nın Seçim Kanunu'na muhalefetten hakkında tutanak tutulup, soruşturma başlatıldı.

Bir süre önce Twitter fenomeni Fuat Avni'nin seçimlere hile karıştıracağı iddiasıyla yayınladığı isim listesinde sandık başkanı Y.K.'nın isminin de yer alması dikkat çekti.