T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fuat Avni'nin seçimlere hile karıştıracağını iddia ettiği isimlerden biri seçmenleri yönlendirdiği için gözaltına alındı

Gözaltına alınan sandık başkanı, daha sonra serbest bırakıldı

07 Haziran 2015 20:36

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde oy kabinine girerek insanları yönlendirdiği iddia edilen Y.K. adlı sandık başkanı gözaltına alındı. Bir süre sonra serbest bırakılan Y. K.'nın adı, Twitter fenomeni Fuat Avni'nin geçen hafta açıkladığı "oy hırsızlığı yapacaklar listesi"nde yer alıyordu.

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ndeki Tosunlar Mahallesi'ndeki 1065 Nolu Sandık Başkanı Y.K., iddiaya göre oy pusulasına mühür basmak için kabine girenleri Ak Parti'ye oy vermeleri için yönlendirdi. Bir kadın seçmenin, "Oyumu CHP'ye vereceğim" dedikten sonra Y.K. ile tartıştığı belirtildi. CHP sandık görevlilerinin partilerinin ilçe başkanlığına durumu bildirmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu'na sandık başkanıyla ilgili şikayette bulunuldu. CHP'nin şikayetinin İlçe Seçim Kurulu'nca kabul edilmesi üzerine Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1065 No'lu sandığa gidip, Y.K.'yi görevden aldı.  

 Y.K.'nın yerine memur üye sandık başkanlığına atandı. Y.K.'nın Seçim Kanunu'na muhalefetten hakkında tutanak tutulup, soruşturma başlatıldı.

Bir süre önce Twitter fenomeni Fuat Avni'nin seçimlere hile karıştıracağı iddiasıyla yayınladığı isim listesinde sandık başkanı Y.K.'nın isminin de yer alması dikkat çekti. 

ETİKETLER

oy hırsızlığıseçimusulsüzlük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24