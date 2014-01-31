4 partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları bir araya geldi

İzmir'deki 'Konya Kültür Sanat Günleri' açılış töreninde AKP, CHP, MHP ve SP Büyükşehir Belediye Başkan adayları bir araya geldi. Mevlana’nın dostluk ve sevgi mesajlarının verildiği törende 4 aday ele ele objektiflere poz verdi.

DHA’dan Elif Demirci’nin haberine göre, İzmir’de 4 gün sürecek Konya Kültür Sanat Günleri’nin açılış törenine MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Taşer'ın ardından AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 20 dakika geç kalığı törene SP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Özüdoğru da katıldı. Aziz Kocaoğlu açılış konuşmasına ‘’sayın bakanım’’ diye başlayarak Binali Yıldırım’a jest yaptı.

'İzmir aziz’dir aziz kalacak'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Su Kongresi’ne katıldığı için toplantıya 20 dakika geç kaldı. Kocaoğlu salona yaklaşık 200 kişiyle birlikte 'İzmir Aziz’dir Aziz kalacak' sloganları arasında ıslık ve alkışlarla girdi. CHP’liler slogan atarken ayakta duran AKP’liler, "Bize oturacak yer yok" diye bağırdı. AKP’li yöneticiler, bunun üzerine partililerden Torbalı’ya hareket etmelerini Yıldırım’ın bir sonraki programına katılmalarını istedi. Kocaoğlu, ön sırada oturan rakipleri ile tek tek tokalaştı ve Yıldırım’a dönerek, "Kongreden geliyorum geç kaldım özür dilerim" dedi. Yıldırım da "Önemli değil" yanıtını verdi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı açılışa Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özüdoğdu da yer aldı. Sol bacağında lif kopan AKP Konak Belediye Başkan adayı İlknur Denizli’nin koltuk değneğini bıraktığı ama 'Astronot botu' giydiği görüldü.

Konyalılar Federasyonu Başkanı Mehmet Aydoğan, cumartesi günü 20 çifte toplu nikah kıyılacağını tüm ev eşyalarının verileceğini belirterek, pazar günü Şeb-i Aruz töreni ve Ahmet Özhan konseri olduğunu söyledi.

'Sayın bakanım' jesti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, açılış konuşmasını yaparken sözlerine "Sayın bakanım" diyerek başladı. Kocaoğlu, barışın kültürlerin birbirini tanıması ile mümkün olabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu etkinliklerle İzmir’de yaşayan hemşehrilerimizin birbirini tanıması, ilişkisini artırması ve gelenek göreneklerini bilmesi, tanıması amaçlanmaktadır. Ülkemize barışın 76 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının birbirini sevmesi, sayması, tanıması, özelliklerini bilmesiyle mümkün olduğuna inanıyorum. Onun için bu etkinlikleri sürdürüyor, destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. İnsan birbirini tanır, sever, farklılıkları ortadan kaldırırsak; bölge, din, mezhep, dil ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan İzmir'de barışa kardeşe birlikte yaşamaya harç olmak istiyoruz."

Kocaoğlu, İzmir’de 4 gün Konya rüzgarı eseceğini Mevlana’nın yaşam felsefesi, hoşgörüsünü insan odaklı düşüncesini yüzyıllardan bu yana Anadolu’ya ışık tutan yaşam biçimini ürettiği fikirlerin 4 gün boyunca yaşatılacağını söyledi. Mehmet Aydoğan, Kocaoğlu’na teşekkür plaketi verdi.

Hızlı treni anlattı

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 'İzmir seninle gurur duyuyor', 'Binali gelecek, İzmir gülecek' sloganları ile kürsüye çıktı. Yıldırım, İzmir’in tam bir Türkiye mozaiği olduğunu, İzmir doğumlu olanların dışında en büyük hemşeri grupları içinde yer alan 4 ilden birinin Konya olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Konya- Ankara 1.5 saate inecek" dediğinde kendisi için "Hayal görüyor" denildiğini ifade ederek, "Hızlı tren sadece ulaşımı kolaylaştırmadı. İki başkenti birbirine bağlamadı. Konya’nın turizmini ekonomisini sanayisini geliştirdi. 2-3 ay içinde 3.5 saatte ver elini İstanbul. Seçim kampanyasındayız. Heyecanınızı anlıyorum. Heyecan rekabeti, rekabet hizmeti getirir. Bunun için 'İzmir çok çalışsın’ diyorum" diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasında Mevlana’nın sözleriyle devam ederek, "Sevilecek biri olmadığın zamanlarda bile seni sevmeli, sarılacak biri olmadığı zamanlarda biri sana sarılmalı, dayanılmaz olduğun zamanlarda bile sana dayanmalı. Dost dediğin fanatik olmalı' Bütün dünya seni üzdüğünde sana moral vermeli, seni anlamalı" dedi.

MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Taşer, protokolde konuşması olmadığı halde kendisine söz hakkı veren Mehmet Aydoğan’a teşekkür etti ve sadece selam vererek, kürsüden indi. Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özüdoğru da konukları selamladı. Mevlana’nın dostluk ve sevgi mesajlarının verildiği törende 4 aday ele ele objektiflere poz verdi.