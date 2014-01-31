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Politika

Binali Yıldırım'a yolsuzluk tepkisi: Lütfen götürenler az götürsün!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AKP'li Binali Yıldırım, ilçe ziyaretleri sırasında yolsuzluk tepkisi ile karşılaştı

31 Ocak 2014 13:14

Seçim çalışmalarını sürdüren AKP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım'a Menderes ilçesi gezisi sırasında bir kadın, "Götürenler çoktan götürdü, lütfen götürenler az götürsün" diye seslendi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Torbalı ve Menderes ilçelerini ziyaret etti. Cihan Haber Ajansı'nda yer alan haber göre, Menderes Meydanı’nda vatandaşlarla tokalaşarak sohbet eden Binali Yıldırım’ın yanına gelen ve ismini vermek istemeyen emekli bir kadın vatandaş, önce emeklilerin durumlarının düzeltilmesini istedi.

Vatandaş daha sonra ise, “Emeklilerin lütfen, lütfen rica ediyoruz, aldığımız para ne? Ömür tükettik, dert sahibi olduk. Tüm emekliler için konuşuyorum. 30 milyonla bir pazara gidip iki lahana alamıyorsun, ama götürenler çoktan götürdü yalnız. Hepsini de biliyoruz, izliyoruz biz bunları. Lütfen götürenler az götürsün” dedi. Binali Yıldırım ise tepki gösteren vatandaş konuşmasını bitirmeden kadının yanından ayrıldı.

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