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Politika

4 eski bakanla ilgili rapor TBMM'ye sunuldu

Dört eski bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu raporu, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

10 Ocak 2015 02:23

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna ilişkin, eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler'le ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu raporu, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

 TBMM Soruşturma Komisyonu'nun, eski bakanları akladığı son toplantısının tutanakları, AKP’li 9 üyenin konuşma tapelerinin imha edilmesi ile ilgili son dakika hamlesini ortaya koydu.

Tutanaklara göre, dört eski bakanın Yüce Divan’a sevk edilmesine ilişkin oylamanın ardından Komisyon Başkanı Hakkı Köylü tapelerin imhasını gündeme getiriliyor.

CHP’den Osman Korutürk, imhaya talebine tepki gösteriyor. Toplantının sonuna doğru MHP’li Mesut Dedeoğlu, Korutürk’ün yanında  yer alıyor. Ancak, AKP’li çok sayıda milletvekili imha edilmesi yönünde  kanun  maddesini gerekçe göstererek başkana destek veriyor.

 

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