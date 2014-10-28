35 yıllık Senfoni Orkestrası şefi, olmayan kadroya atandı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜSAK yasa tasarısına karşı çıkmasından sonra görevden aldığı eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) şefi Rengim Gökmen'i CSO'ya 'orkestra sanatçısı' olarak atadı. Ancak 35 yıllık şefin atandığı kadronun CSO Kuruluş Kanunu ve Yönetmeliği'nde karşılığı yok.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na (CSO) sekiz yıl vekâletle şeflik yapan Rengim Gökmen'i, görevden alınmasından iki buçuk ay sonra “orkestra sanatçısı” olarak atadı. Ancak CSO Kuruluş Kanunu ve Yönetmeliği’nde “orkestra sanatçısı” ifadesi bulunmuyor. Sanatçılar CSO’da “orkestra üyesi” olarak yer alıyorlar.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre bakanlık tarafından olmayan kadroya atanan Orkestra Şefi Rengim Gökmen, 2006’da üçlü kararname ile CSO şefliğine atanmıştı. 2008’de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne asaleten atanmasıyla CSO’daki şeflik görevini vekâleten yürütmeye başlamıştı. 24 Temmuz’da iki görevinden de alındı. Gökmen’in yerine ise vekâleten orkestra şefi ve besteci Selman Ada getirildi. Gökmen’in görevinden alınmasına, devlete bağlı sanat kurumlarını kapatmak isteyen TÜSAK ( Türkiye Sanat Kurumu) yasa tasarısına karşı çıkmasının neden olduğu iddia edilmişti.

Soruşturma da açıldı

Gökmen, görevlerinden alınmasının ardından, Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı’na strateji uzmanı olarak atandı. Bunun üzerine 5 Ağustos’ta bakanlığa bir dilekçe yazıp, hukuki olarak eşdeğer bir göreve atanması gerektiğini belirterek, “CSO’daki şeflik görevine iadesini” talep etti. Şeflik görevine yeniden atanmayı bekleyen Gökmen’e 24 Ekim Cuma günü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nden ilginç bir atama tebliğ edildi. Genel Müdürlük, Gökmen’i “orkestra sanatçısı” olarak daha önce şefliğini yaptığı CSO’ya görevlendirdi. Ancak CSO Kuruluş Kanunu ve Yönetmeliği’nde “orkestra sanatçısı” tanımlaması bulunmuyor. Orkestrada görevli sanatçıların kanundaki tanımlaması “orkestra üyesi” olarak yer alıyor. Bakanlığın Gökmen’e “TÜSAK”a karşı çıktığı ve bu doğrultuda sanatçıları kışkırttığı, baskı yaptığı” iddialarıyla soruşturma açtığı da öğrenildi.