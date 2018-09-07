"Fizyoterapi lüks değil, tıbbi bir ihtiyaçtır"

İSTANBUL, (DHA) - MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Sorumlu Fizyoterapist’i Bürde Yakıcı, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü kapsamında yaptığı açıklamada, uzman olmayan kişiler tarafından bilinçsizce yapılan her uygulamanın kişilerin sağlık durumunun daha da kötüye gitmesine neden olduğuna dikkat çekerek, \"Bireyler mutlaka sağlık profesyonellerinden destek almalıdır. Unutmayalım ki fizyoterapi bir lüks değil, tıbbi bir ihtiyaçtır\" dedi.

Uyguladıkları tedaviler hakkında bilgi veren Yakıcı, “Biz fizyoterapistler, doktor muayenesi sonrası tanısı konan hastalara öncelikle sağlıklarının geri kazanılmasında ve korunmasında destek verirken bireylerin yaşam kalitelerini de arttırıyoruz. Hastalarımız, elektro terapi modalitelerinden, manuel tekniklerden ve medikal masajdan, nöro-gelişimsel yaklaşımlardan, hastanın tanısına uygun gerekli kas gruplarını çalıştıracak egzersizlerden ve robotik rehabilitasyondan faydalanıyor. Uygulama yöntemlerimizden elektro terapi modalitelerinde başlıca ağrı kesici akımları ve kas kuvvetlendirme akımlarını kullanıyoruz. Egzersiz tedavilerinde ise gevşeme, germe, kuvvetlendirme, endurans ve dayanıklılık, denge, solunum egzersizleri yaptırıyoruz. Robotik rehabilitasyonda ise felçli hastalara,serebral palsili hastalarımıza yürüme robotu, inme-felç sonucu el kullanım güçlüğü çekenlere el-kol robotu kullanıyoruz. Ayrıca menisküs, ön çapraz bağ gibi spor yaralanmalarında izokinetik test ve egzersiz sistemi,bel-boyun fıtığı tedavilerinde despinalde kompresyon cihazı, MS, Parkinson ve sporcu rehabilitasyonunda isedenge test-egzersiz sistemi gibifizyoterapi uygulamalarını kullanıyoruz” diye konuştu.

\"BEDENİNİZİ FARK EDİN\"

Hastalıkları önlemek ve yaşam kalitesini arttırmak için koruyucu rehabilitasyonu öneren Yakıcı, “Kişilere beden farkındalığı kazandırmak adına omurga, eklem korumaya yönelik eğitim ve egzersizler veriyoruz.Örnek vermek gerekirse doktor-fizyoterapist gözetiminde bir gebenin gebelik sürecinde meydana gelebilecek postür bozukluğundan ve tüm ağrılarından korunması amacıyla yoga-pilates egzersizleri yaptırılması gebelerin hayat kalitesini artırıyor. Yaşlı bireylerin ise düşme riskinin azaltılması amacıyla denge programı uygulanması veya bir kadının gebelik sonrasında idrar kaçırma yaşama ihtimalini azaltmak için pelviktaban kas sağlığı ve rehabilitasyon programına alınması da koruyucu rehabilitasyon çeşitlerindendir. Spor ile ilgilenenler de ise bir sporcunun yaralanma riskini azaltmak ve mevcut durumunu muhafaza etmek için koruyucurehabilitasyon etkili yöntemlerdendir\" ifadelerini kullandı.

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