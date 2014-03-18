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Kültür-Sanat

33. İstanbul Film Festivali'nin biletleri satışa çıkıyor

İKSV'nin düzenlediği İstanbul Film Festivali kapsamında 200'ün üzerinde film seyirciyle buluşacak

18 Mart 2014 23:04

Nymphomaniac, Buluşma, Kışkançlık, Violette, Büyük Budapeşte Oteli, Umudun Peşinde gibi filmlerin gösterileceği  33. İstanbul Film Festivali’nin biletleri 22 Mart’ta satışa çıkıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından onuncu kez Akbank desteğiyle gerçekleştirilecek festival 5-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Festival kapsamında Rexx, Beyoğlu, Atlas, Nişantaşı City's  ve Feriye sinemalarında, 20’nin üzerinde bölüm içinde toplamda 200’den fazla filmin seyirciyle buluşacak.

33. İstanbul Film Festivali’nde bilet fiyatları tam 16 TL, öğrenci ile 65 yaş ve üstü sinemaseverler için ise, 21.30 seansları ve Akbank Galaları’nın ilk gösterimleri haricinde 11 TL olacak. Akbank Galaları bölümündeki filmlerin Atlas Sineması’nda yapılacak olan ilk gösterimlerinin bilet fiyatları herkes için 20 TL'den satışa sunulacak.

Modern ve Pera müzelerinin salonlarındaki gösterimlerin tümü, diğer salonlardaki gösterimlerin ise hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seansları 6 TL olacak.

Festival hakkında detaylı bilgi için tıklayınız…

 

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