12. Filmmor Kadın Filmleri Festivali ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul’da 15 Mart’ta başlayıp 20 Nisan 2014 tarihine kadar İstanbul, Mersin, Adana ve Bodrum’da yapılacak olan 12. Uluslar arası Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 23 Mart’a kadar İstanbul Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Modern ve Pera Müzesi’nde izleyicileriyle buluşuyor

Hala tüm dünyada eşit işlerde eşdeğer ücretlendirilmeyen, eğer aile içinde sarf edilirse hiç ücretlendirilmeyen kadın emeği ve Türkiye’de kadınların çocuk doğurup büyüttüğü sürede esnek çalışması gibi düzenlemelerle emek piyasası dışına itilme riskiyle karşı karşıya kalma durumu, bu yıl ki festivalin ana teması olan ‘Kendine Ait Bir Cüzdan’ı ortaya koydu.

Toplamda 60 film gösterilecek festivalde bu sene ilk kez Kaleydoskop olacak. Kaleydoskop ile bir erkek yönetmen filmiyle beraber konuk olacak atölyenin amacı, Erkekler tarafından yapılan kadınlara bakan filmleri kadınların bakışına teslim edip filmin yönetmeni ile karşılıklı tartışma olanağı yaratmak.

Ayrıca bu sene festivalde, sinema yapmak isteyen yolun başındaki kadın sinemacılarla dayanışmak için Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı Ödülü ikinci defa verilecek.

Panel, söyleşi ve atölyelerle, İstanbul, Mersin, Adana ve Muğla’da, “tüm kadınları dayanışma, direnç ve düşlemeye ve muhakkak kendine ait dolu bir cüzdan edinmeye davet ederek” 12. Filmmor Kadın Filmleri Festivali izleyicilerini bekliyor.