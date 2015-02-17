320 yıllık Kuran müzayedede

Asar-ı Atika Antika Sanat Galerisi, Osmanlı ve karma eserlerden oluşan 17. müzayedesini 1 Mart Pazar günü gerçekleştiriyor.

Conrad İstanbul’da saat 14.30’da başlayacak müzayedede Osmanlı saray eserleri, Türk seramik ve Osmanlı hat sanatının nadide örnekleri, farklı dönem ve coğrafyalardan klasik tablolar, tombak parçaları satışa sunulacak.

Zaman’da yer alan habere göre, müzayededeki en önemli eser, İbrahim Kemali Efendi imzalı 320 yıllık bir Kuran-ı Kerim. Açılış fiyatı 190 bin TL olan Kuran-ı Kerim, nesih hat ile yazılmış, tüm sayfa kenarları altın cetvelli, ser levhası 24 ayar altın, lacivert mürekkep ve muhtelif renklerde klasik üslubda tezhiplenmiş, sure isimleri beyaz mürekkep ile altın üzerine yazılmış. Hafız Osman’ın öğrencisi olan İbrahim Kemali Efendi’nin eserleri Türk İslam Eserleri Müzesi’nde ve koleksiyonerlerde yer alıyor.

Danışma Kurulu'nda Agop Egoyan, Avni Baturer, Bayram Karşit, Prof. Dr. Erdinç Bakla, Güner Liman, Garo Kürkman, Doç. Dr. Hüseyin Gündüz gibi isimlerin yer aldığı müzayede Osmanlı’nın son hattatı Hamid Aytaç, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mehmet Şefik Bey, Eğrikapılı Mehmed Rasim ve Hasan Tahsin Efendi’nin de hat levhaları yer alıyor. 25 bin TL’den müzaydeye çıkan Hamid Aytaç ketebeli lehvanın alt kısmında “Faziletli el hac Hulusi Topbaş’a nişane-i meveddet ve mahmedet” yazılı. Levhadaki ayet ise Yusuf Suresi’nin 101. ayeti, celi davani hat ile yazılmış: “Ey Rabbim! Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada ve ahirette benim yardımcınsın; beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihlere kat.” Eserin tezhibi, koyu kahverengi zemin üzerine iki renk altın kullanılarak telkari tarzında yapılmış. 18 bin TL’den müzayedeye çıkan Kazasker Mustafa İzzet Efendi ketebeli levhada ise Mümin Suresi 44. ayet var: “Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Süphesiz ki Allah kullarını çok iyi görendir.”

Asar-ı Antika Sanat Galerisi'nin sahibi ve kurucusu kendiside koleksiyoner olan Can Önen, “Müzayede, Osmanlı ağırlıklı eserler çoğunluklu ama araya 30-40 tane çağdaş eser serpiştirilen bir koleksiyon oldu. Hepsi saray parçası, ya bir sultanın elinden çıkmış ya bir sultana yapılmış ya da bir Osmanlı padişahının başka bir sultana hediye ettiği eserler. Çok önemli parçalar bulunuyor. Hepsinin de bir hikayesi var. Müzayedede satışa sunulan Abdülazize ait iki çok önemli eser mevcut, bir adet anıtsal boyutta etrafı 16 Türk devletini temsil eden 16 adet Yıldız ile çevreli tuğra ve devasa boyutta bir Sultan Abdülaziz portresi. Eser Sultan Abdülaziz’in Stanisław Chlebowski tarafından yapılmış olan ve Devlet Resim Heykel Müzesi’nde bulunan eserinden sonra görülmüş tek tam boy portresidir. Bunun dışında Dünyaca tanınmış ünlü Rus gümüş ustası Carl Faberge ve oğullarına ait şaheser gümüş işleri, daha önce hiç bir örneği görülmemiş Osmanlı Sarayı'nda devlet adabını anlatan "Edepname" Divani ve nesih hatları ile yazılmış olan eser Osmanlı devletinde gelenek ve kurallara nekadar önem verildiğini ve Sultan’ın bu kuralları ne kadar önemsediğini göstermesi açısından çok önemlidir. Neredeyse %100 tombak kondisyonunda formu ve ebadı bakımından çok nadir, olağan üstü kalitede ve büyü ebadda müzelik tombak zemzemlik.” dedi.

Müzayedede öne çıkan eserler

Tombak zemzemlik (360.000 TL)

Osmanlı, Tombak dövme tekniği ile yapılmış oval bir kaide üzerinde şişkin gövdeli, geniş boyunlu, kulbu stilize dal formunda, kapak tutamağı sarık formunda, kazıma tekniği ile İstanbul işi tabir edilen çiçek, yaprak ve dal motifleri işli, orijinal zinciri üzerinde, tombak kondisyonu %100 ayarında, olağan üstü kalitede ve büyü ebadda müzelik tombak zemzemlik. 18. yy. sonu - 19. yy. başı

Tombak Çift Kapaklı Sahan (90.000 TL)

Osmanlı, dövme tekniği ile bakırdan yapılımış, kapak tutamakları kozalak formunda, kapak üzeri kazıma ve nokta vurma tekniği ile İstanbul işi çiçek ve yaprak motifli, olağanüstü tombak kondisyonunda, Saray işi çift kapaklı tombak sahan. 18. yy. sonu - 19. yy. başı

İbrahim Kemali Kuran-ı Kerim (190.000 TL)

Osmanlı, İbrahim Kemali Efendi ketebeli, nesih hat ile yazılmış, tüm sayfa kenarları altın cetvelli, ser levhası 24 ayar altın, lacivert mürekkep ve muhtelif renklerde klasik üslubda tezhiplenmiş, sure isimleri beyaz mürekkep ile altın üzerine yazılmış, orijinal cildi içerisinde müzelik Kuran-ı Kerim. 1106 Hicri

Edepname-Osmanlı İmparatorluğu Devlet Hitap Kuralları (150.000)

Bu eseri Sultan II. Mustafa’nın emri ile Ali bin Halil İzmiri yazmıştır. Sultan’a sunulan bu nüshanın baş kısmında Sultan II. Mustafa’nın altın ile çekilmiş tuğrası ve orijinal tezyinatı bulunmaktadır. Divani ve nesih hatları ile yazılmış olan eser Osmanlı devletinde gelenek ve kurallara nekadar önem verildiğini ve Sultan’ın bu kuralları ne kadar önemsediğini göstermesi açısından çok önemlidir.

Sultan Abdülaziz Anıtsal Tuğray-ı Hümayün (49.000 TL)

Osmanlı, Sultan Abdülaziz Han’ın saltanatında, muhtemelen tahtın arkasına asılan ahşaptan oyma ve 24 ayare altın kaplama olağanüstü anıtsal tuğra. Tuğranın çevresi şualarla bezelidir ve şuaların etrafı 16 Türk devletini temsil eden 16 adet Yıldız ile çevrelidir. Tuğranın sağ üst köşesinde “Mucibince Amel Oluna” ibaresi bulunmaktadır.

Antranik Efendi Murassa Tasvir-i Hümayun (59.000 TL)

Osmanlı, fildişi üzeri Ermeni saray sanatçısı Antranik Efendi imzalı, oval formda, Sultan’ı ön yandan olağanüstü incelikte tasvir eden, altın montüründe ve yüksek kalite de elmaslar ile bezeli şaheser tasvir-i hümayun. 19. yy. 8,5x5,5cm 59.000 ̈