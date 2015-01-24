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Yaşam

İkinci Abdülhamid'in ilk 'Şefkat Nişanı' müzayedede satılacak

Üç dereceli hazırlanan, beş kenarlı yıldız şeklindeki nişanların ortasında Sultan 2'nci Abdülhamid'in tuğrası, bunun altında 1878 tarihi bulunuyor

24 Ocak 2015 10:27

Osmanlı padişahlarından 2'nci Abdülhamid tarafından ilk kez İngiliz büyükelçi Sir Henry Layard'ın eşi Lady Layard'a verildiği bildirilen ve Bursa'da bir kuyumcunun vitrininde sergilenen ''Şefkat Nişanı'', müzayedede satışa sunulacak.

Anadolu Ajansı’ndan Elif Özlem Çelikler ve Büşra Nur Özcan’ın haberine göre,  kuyumcu Murat Akça, Şefkat Nişanı'nın ilk defa 1878 yılında 2'nci Abdülhamid döneminde yardım ve hayır işlerinde başarılı olan kadınlara verildiğini söyledi.

Bu nişanın daha sonraki yıllarda diplomat eşleri, kraliçe ve prenseslere de takdim edildiğini belirten Akça, "Bu nişan, Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez İngiliz Büyükelçi Sir Henry Layard'ın eşi Lady Layard'a verilmiştir. Bunun nedeni, Lady Layard'a 93 Harbi sırasında Balkanlar'dan gelen mültecilere yardım etmesidir. Altın üzerine elmas, zümrüt ve yakut taşlar bezemeli nişanın merkezinde 2'nci Abdülhamid'in tuğrası bulunuyor. Bunu çevreleyen yeşil emaye üzerinde ise Osmanlıca 'insaniyet', 'yardım' ve 'hamiyet' ifadeleri yer alıyor" ifadesini kullandı.

Akça, Şefkat Nişanı'nın, Osmanlı'da ölüm halinde geri alınmayan ve varislere bırakılan en önemli ödüllerden olduğunu dile getirdi.

Nişanı vitrinde gören vatandaşların merak edip sorduğunu anlatan Akça, ''Nişanın bugünkü değeri yaklaşık 50 bin lira. Almak isteyenler de oluyor fakat nişanımız İstanbul'da bir müzayede şirketi aracılığıyla satışa sunulacak'' diye konuştu.

 

Şefkat Nişanı

 

Hayır ve yardım işlerinde başarılı kadınlara verilmek üzere üç dereceli hazırlanan, beş kenarlı yıldız şeklindeki nişanların ortasında Sultan 2'nci Abdülhamid'in tuğrası, bunun altında 1878 tarihi bulunuyor.

Şair Nigar Hanım, Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz ve Halide Edip Adıvar'a da verilen nişan, kırmızı emayeden ay-yıldız şeklindeki bir çengelle kurdeleye bağlanıyor.

 

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