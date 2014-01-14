Picasso'nun 'Türk' tablosu müzayedeye çıkıyor

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 1955 yılında çizdiği ‘Türk kıyafetli sandalyede oturan kadın’ adlı eseri 4 Şubat’ta Londra’da müzayedeye çıkıyor. Milliyet’te yer alan habere göre, Christie’s müzayede evi tarafından satılacak olan resmin 24.7 milyon ile 32.9 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

Dünyaca ünlü İspanyol ressam Picasso, orijinal adı ‘Femme au costume Turc dans un fauteuil’ olan tabloda o dönem sevgilisi olan ve sonra hayatını birleştireceği Jacqueline Roque’un bir portresini resmetti.

,55 yıldır satışa sunulmayan tablo, Batılı sanatçıların hayallerindeki Osmanlı haremini anlatan ‘odalık’ temalı resimlerden.

Resim, Picasso’nun Jacqueline Roque’u Türk kıyafetiyle çizdiği az sayıda resimden sadece biri. Picasso’nun bu resmi çizdikten 6 yıl sonra evlendiği Roque, sanatçının hayatındaki en önemli ilham perilerinden.

Matisse de satılacak

Christie’s tarafından düzenlenen Empresyonist/Modern Sanat müzayedesinde Picasso ile birlikte, Vincent Van Gogh, Henri Matisse ve Alberto Giacometti’nin aralarında bulunduğu sanatçıların eserleri de satılacak. Müzayede evinin şubat ayı boyunca düzenleyeceği açık artırmalarda toplam 380 milyon dolarlık sanat eserini alıcılarla buluşturması bekleniyor.

Christie’s’in yine 4 Şubat’ta düzenleyeceği Sürreal Sanat müzayedesinde ise Rene Magritte’in Gecenin Kıyısındaki Avcılar adlı tablosunun 9.8 milyon dolar ile 14.8 milyon dolar arasında, Joan Miro’nun Kadınlar ve Kuşlar tablosunun ise 6.5 milyon dolar ve 11.5 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.