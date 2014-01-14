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Kültür-Sanat

Picasso'nun 'Türk' tablosu müzayedeye çıkıyor

Picasso'nun ‘Femme au costume Turc dans un fauteuil’ adlı tablosunun 24.7 ila 32.9 milyon dolar arasında alıcı bulması beklenioyr

14 Ocak 2014 10:21

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 1955 yılında çizdiği ‘Türk kıyafetli sandalyede oturan kadın’ adlı eseri 4 Şubat’ta Londra’da müzayedeye çıkıyor. Milliyet’te yer alan habere göre, Christie’s müzayede evi tarafından satılacak olan resmin 24.7 milyon ile 32.9 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

Dünyaca ünlü İspanyol ressam Picasso, orijinal adı ‘Femme au costume Turc dans un fauteuil’ olan tabloda o dönem sevgilisi olan ve sonra hayatını birleştireceği Jacqueline Roque’un bir portresini resmetti.

,55 yıldır satışa sunulmayan tablo, Batılı sanatçıların hayallerindeki Osmanlı haremini anlatan ‘odalık’ temalı resimlerden.

Resim, Picasso’nun Jacqueline Roque’u Türk kıyafetiyle çizdiği az sayıda resimden sadece biri. Picasso’nun bu resmi çizdikten 6 yıl sonra evlendiği Roque, sanatçının hayatındaki en önemli ilham perilerinden.

 

Matisse de satılacak

 

Christie’s tarafından düzenlenen Empresyonist/Modern Sanat müzayedesinde Picasso ile birlikte, Vincent Van Gogh, Henri Matisse ve Alberto Giacometti’nin aralarında bulunduğu sanatçıların eserleri de satılacak. Müzayede evinin şubat ayı boyunca düzenleyeceği açık artırmalarda toplam 380 milyon dolarlık sanat eserini alıcılarla buluşturması bekleniyor.

Christie’s’in yine 4 Şubat’ta düzenleyeceği Sürreal Sanat müzayedesinde ise Rene Magritte’in Gecenin Kıyısındaki Avcılar adlı tablosunun 9.8 milyon dolar ile 14.8 milyon dolar arasında, Joan Miro’nun Kadınlar ve Kuşlar tablosunun ise 6.5 milyon dolar ve 11.5 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

      

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