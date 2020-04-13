31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

T24 Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saatliğine ilan ettiği sokağa çıkma yasağı 12 Nisan saat 24.00 itibarıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, 10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

10 Nisan'da gece yarısından neredeyse 2 saat önce ilan edilen yasak sonrası vatandaşlar marketlere, fırınlara ve pazarlara koşmuş, bazı bölgelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlenmişti. 1980 darbesi sonrası ilk defa alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaşananlar Koronavirüs'ün yayılması endişesine sebep olmuş, tepkiler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa kararı açıklamıştı. Soylu'nun 12 Nisan akşamı açıkladığı istifa kararı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedilmişti.

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İçişleri: Kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı

Bu akşam İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yasak başladığından itibaren bu kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı kaydedildi. Ayrıca yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken iş yerlerine ve buralardan alışveriş yapanlara adli-idari işlem uygulanacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerimizde bulunan 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamına yakını alınan karara evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum göstermişlerdir. Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir.

Covid-19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.

Vatandaşlarımızdan yaşadığımız pandemi süreci sona erene ve hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Covid-19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."