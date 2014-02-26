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300 bin kişi Yeni Şafak'ta 'dinlenmiş miyim' diye arama yaptı

Yeni Şafak gazetesinin sitesine giren 300 bin kişinin dinlenip dinlenmediğiyle ilgili sorgulama yaptığı öğrenildi

26 Şubat 2014 14:05

Yeni Şafak gazetesinin 3 bin kişilik “telekulak” listesinde 300 bin kişinin adını aradığı öğrenildi.

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin yayımladığı ortak haberde, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen'in "Selam Terör Örgütü" soruşturması kapsamında mahkeme kararları alarak binlerce kişiyi 3 yıl boyunca dinlediklerini ileri sürdü.


Star gazetesinde dinlemelerin aralarında gazeteci, siyasetçi, bürokrat, hukukçu ve aktivistlerin de bulunduğu pek çok meslek grubunda çalışan yaklaşık 7 bin kişinin dinlendiği iddia edilirken, Yeni Şafak’ın haberinde ilk planda 3 bin 64 kişinin dinlendiği öne sürüldü.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, gazetenin internet sitesine ayrı IP adreslerinden 300 bin kişi girerek 'dinlenmiş miyim' diye adını aradı.

24 saatte toplamda 500 bin aramanın yapıldığı sayfada Türkiye dışından da sorgulamalar yapıldı. Twitter ve Facebook'ta binlerce kere tavsiye edilen sayfada Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ismi ise binden fazla aranırken, çok sayıda vatandaş ise Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Bülent Arınç ile Yiğit Bulut, Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen, Fehmi Koru, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar'ın isimlerini sorgulandı.

 

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