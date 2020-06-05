3 vekilin milletvekilliklerinin düşürülmesine DEVA'dan tepki: Karar siyasidir, seçmen iradesi bertaraf edilmiştir

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), milletvekillikleri düşürülen Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yaptığı açıklamada, alınan kararın 'siyasi' olduğu belirtildi ve seçildikleri dönem sonuna kadar görevlerini yapan Kemal Aktaş ve Engin Alan kararlarını hatırlatarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin sesidir, demokrasimizin nefesidir. Egemenlik yetkisini kullandığı oy marifetiyle milletvekillerine devreden seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edilmiştir. Çifte standart ortaya koyan bu uygulamalar kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın haklarında verilen yargı kararlarının parlamentoda okunmasıyla milletvekillikleri düşürüldü.

Milletvekilliklerinin sona erdirilmesi siyasi bir karardır

Tarafsız olması gereken Başkanlık Divanı'nın vekiller hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını, uzunca bir süre beklettikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda okumayı tercih ederek milletvekilliklerini sona erdirmesi siyasi bir karardır.

Kesinleşmiş kararlar Genel Kurul'da okutulmadı

Dün TBMM’de vekillikleri düşürülen milletvekillerinin durumuyla hukuken benzer mahiyette geçmişte çok sayıda örnek vardır ki, Başkanlık Divanı mahkemelerin vermiş olduğu kesinleşmiş kararları genel kurulda okutmamıştır.



Bu sayede milletvekillerinin seçildikleri dönem sonuna kadar görevlerini yapmaları sağlanmıştır. Kemal Aktaş ve Engin Alan hakkındaki meclis uygulaması benzer örneklerdendir. Ve bu örnekler aklıselimin, sağduyunun sergilendiği güzel örneklerdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin sesidir, demokrasimizin nefesidir. Egemenlik yetkisini kullandığı oy marifetiyle milletvekillerine devreden seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edilmiştir. Çifte standart ortaya koyan bu uygulamalar kabul edilemez."

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