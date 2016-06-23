3. havalimanına malzeme üretmek için 100 hektarlık ormanlık alana maden ocağı izni!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde havalimanına malzeme üretmek için 100 hektarlık ormanlık alana maden ocağı izni çıkarıldı. Saray, Doğayı Koruma Derneği karara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; şirketin ormanlık alanda dinamitlerle çalışacağı belirtiliyor. Karara karşı dava açacak olan Saray Doğayı Koruma Derneği üyelerinin yaptığı açıklamada; “Cerattepe halkı Mehmet Cengiz’e gereken cevabı verdi. Çocuklarımız,yarınlarımız için kazanmak zorundayız. Başka Saray’ımız, başka Safaalan’ımız yok” ifadeleri kullanıldı.

Tekirdağ'da maden ocağı açmasına izin verilen, Artvin Cerattepe'de de maden ocağı açmak isteyen Mehmet Cengiz'in ortak olduğu İGA Havalimanı A.Ş.'ye daha önce de 3. Havalimanı için İstanbul'daki ormanlara kurulmak üzere maden ocağı izinleri verilmişti.

Çalışmalarda dinamit kullanılacak

Şirket, Bakanlığa 20 Mayıs’ta 3. Havalimanı’na malzeme üretme gerekçesiyle ormanlık alana Granit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi kurma projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu.

Şirketin hazırladığı başvuru dosyasında faaliyet alanında açık ocak işletmeciliği yapılacağını belirterek granit üretimi için iş makinaları ve patlayıcı madde kullanılarak delme patlatma yöntemi ile çalışılacağını ifade etti. Üretim malzemelerinin tamamının 3 Havaalanı Projesi için kullanılacağı bahsedilen dosyada, havaalanı inşaatının ardından faaliyetin sona ereceği kaydedildi. Bakanlık şirketin başvurusuna 1 Haziran’da “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

"Doğa katliamına bir yenisi ekleniyor"

Saray Doğayı Koruma Derneği avukatı Demet Karpat karara karşı dava açmaya hazırlandıklarını belirterek dosya hazırlanırken Saray Belediyesi’nin ve Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi’nin görüşü alınmadığını ifade etti.

Dernek yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada da; “Her geçen gün daha da şiddetli bir şekilde hissettiğimiz doğa katliamlarına bölgemizde bir yenisi daha eklenmek isteniyor. Bu kez de Safaalan mahallemiz, İGA havalimanı şirketi tarafından açılmak istenen Patlatmalı Granit Taşocağı ve Eleme tesisi tehditiyle karşı karşıya! İşin skandal boyutu ise 100 hektarlık ormanlık alanı tahrip edecek, hayvancılığı bitirecek, halk sağlığında ciddi olumsuzluklara yol açacak bu proje için Çevre İl ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ‘ÇED gerekli değildir kararı’ vermesi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Cerrattepe’ye maden açmak isteğiyle oradaki halka her türlü zulmü etmiş Mehmet Cengiz’in de olduğunu söyleyelim ki meselenin özü herkes tarafından daha anlaşılır hale gelsin. Anlayacağınız Cerattepe’den eli boş dönen Mehmet Cengiz şimdi gözünü bizim ormanlarımıza dikmiş durumda! Bu proje ve verilen izin başlı başına bir hukuki skandaldır! Bu haliyle bu projenin hayata geçirilmesi bölge halkını ve bölge halkını temsil eden kurumları yok saymaktır. Bizler de bu dayatmayı bu sorumsuzluğu kabul etmiyoruz!”