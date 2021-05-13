3 aşamalı plan masada: 17 Mayıs sonrası normalleşme nasıl olacak?

Artan Koronavirüs (Covid-19) vakalarını düşürmek amacıyla uygulanan tam kapanmanın bitmesine birkaç gün kala, normalleşme planları yapılmaya başladı. Kulislerde 3 aşamalı bir planın olduğu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerden gidenlerin nasıl geri döneceği tartışılmaya başlandı.

CNN Türk'ün haberine göre; 17 Mayıs öncesinde kulislerde 3 aşamalı normalleşme planı konuşuluyor. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.

Kulislerde konuşulan söz konusu plan şöyle:

İlk aşama

Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar saat 20.00'a kadar açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak.

Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

İkinci aşama

Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak "kapınızın önüne masa atarak çalışın" denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

Üçüncü aşama

Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek. Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek. Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz