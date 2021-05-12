Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı kutladığı video mesajında tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşme adımlarının atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı için Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme adımları atılacağı mesajını verdi.

Erdoğan, "Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar nedeniyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak sonraki aylarda yeni dalgalar halinde dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik" dedi.

"Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısına milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık" diyen Erdoğan, "Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak, bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehdit ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

Salgınla mücadelede aşı başta olmak üzere her türlü yol ve yöntemle mücadele ediyoruz. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketler ile elimizi uzatıyoruz. Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz. Türkiye'yi 20 yıl öncesinin siyasette, ekonomide, toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek, mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz.



Bölgemizde yaşanan her hadisenin gerisinde, Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma, hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanan bu salgını bile bu gaye ile istismar edenlere meydanı bırakmayacağız. Yaptığımız fedakarlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alarak Allah'ın izni ile hem salgının üstesinden gelecek, hem de ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla esenlikle huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum."