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Politika

28'lik bakanın internet sitesine 'Sen de kimsin ufaklık' saldırısı

Başbakan Erdoğan'ın Avusturya ziyareti öncesi konuşması hakkında uyarılarda bulunan Sebastian Kurz'un internet sitesi saldırı düzenlendi

16 Haziran 2014 21:08

Sebastian Kurz'un sitesine Kanuni Sultan Süleyman ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını koyan grup, Kurz'un Türkiye'nin içişlerine müdahale ettiğini savundu.

Kendilerini Cyber-Warrior Akıncılar olarak adlandıran Türk bilgisayar korsanları, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı uyaran açıklamalar yapan 28 yaşındaki Sebastian Kurz'un internet sitesini çökertti. 

 

Grup, Kurz'un sitesine Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak "Sen de kimsin ufaklık? Bizim başbakanımızın nasıl konuşacağına sen karar veremezsin. Başbakan Erdoğan, o üstünde bulunduğunuz topraklara, Viyanalara kadar ulaşan ecdadın torunudur! Biz Akıncılarız, Biz Osmanlı'yız, Biz Türkiye 'yiz" yazdı.

 

Grubun açıklaması

 

Grup adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde siyasete yıllarını vermiş bir başbakana ne konuşması gerektiğini söyleyecek kadar ileri giden genç, tecrübesiz bakanların olduğunu gördük ve biz de gereken cevabı kendi sitesinden en ağır şekilde verdik. Hiçbir ülke, devletimizin büyüklerine ne söylemesi gerektiğini belirtecek, ne konuşmasını öğretecek konumda ve yetkide değildir. Özellikle Avrupa'da gittikçe artan ırkçı eylemlerle beraber, hakları çiğnenen Türk vatandaşlarımız için ses çıkarmamamızı istiyorlar. Ama artık dünyada, gurbetçi vatandaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunacak bir Türkiye var."

 

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