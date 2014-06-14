Avusturya'ya gidecek Erdoğan'a salon bulunamıyor

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından düzenlenecek olan derneğin 10'uncu yıl kutlama şölenine davet edilen Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gelişi tartışmalara neden oldu. Dernek yetkilileri şölen yapmak için yer bulmakta zorlandıklarını ve müracaat ettikleri tüm kapıların yüzlerine kapandığını iddia etti.

Şölen için Avusturya'da resmi tatil olan 19 Haziran 2014 tarihi belirlendi. Doğan Haber Ajansı’ndan İhsan Ekici’nin haberine göre, Başbakan Erdoğan'ın şölene konuşmacı olarak katılacağının açıklanmasının ardından tartışmalar da başladı.

Avusturya İçişleri Bakanı Sebastian Kurz'un "Erdoğan'ı açıkça uyarıyorum: Avusturya toplumunu bölemez. Entegrasyon hassas bir mesele. Yanlış bir konuşma bizi geriye götürür ve iklimi zehirler. Erdoğan'ın buradaki Türklere 'Almanca öğrenin ve Avusturya'ya sadık kalın' gibi doğru şeyler söyleme sorumluluğu var. Ama Almanya'daki gibi bir konuşma olursa bu, buradaki Türklerin zararına olur" açıklamalarının yanı sıra, Yeşiller Federal Milletvekili Alev Korun, Peter Pilz, Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPÖ) Omar Al-Rawi başta olmak üzere birçok siyasi Erdoğan'ın UETD şölenini bahane ederek Cumhurbaşkanlığı seçimi için Avusturya'da oy isteyeceğini ve buna karşı oldukları yönünde açıklamalarda bulundu.

Yer bulamadılar

UETD yetkilileri bir basın toplantısı düzenleyerek Başbakan'ı ağırlayacak yer bulmakta zorlandıklarını ve toplantının düzenleneceği yerlerden "olumsuz" yanıtlar aldıklarını söyledi. UETD tarafından yapılan açıklamada ilk olarak 52 bin kişilik Prater semtindeki futbol stadyumunu istediklerini ama olumsuz cevap aldıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Daha sonra 40 bin kişilik şehrin en büyük spor salonunu kiraladık. Ancak, salon yetkilileri bize e-mail göndererek tadilatı bahane ettiler ve sözleşmeyi iptal etti. 30 bin kişi kapasiteli Krieau açık alanındaki girişimimiz de siyasi bir partinin istememesi üzerine red edildi. Ülkenin her yerinde hatta Salzburg şehrinde bile yer başvurularımız oldu. İstediğimiz yerleri çeşitli bahanelerle bize vermediler."

‘300 bin Euro teklif ettiler iddiası’

Avusturya'nın 1 milyon tirajlı günlük gazetelerinden Krone Zeitung da, "Erdoğan Viyana'da istenmiyor" başlığıyla verdiği haberde Erdoğan'ın Avusturya'da konuşacak yer bulamadığını hatta 30 bin kişilik Krieau alanı için teklif edilen 300 bin Euro'luk teklifin de reddedildiğini yazdı.

‘Şölen buz pateni pistinde gerçekleşecek’

UETD'nin kuruluşunun 10'uncu yılı şenlikleri için yer bulmayan yetkililere Viyana Belediyesi tarafından 7 bin kişilik bir puz pateni pisti gösterildi. Yapılan açıklamada Başbakan'ın konuşacağı buz pateni pistinin dışına dev ekranlar kurulacağı belirtilerek Avusturya dışından vatandaşların gelmemeleri istendi.

Başbakanın konuşma yapacağı gün Avusturya'da faaliyet gösteren bazı Türk sivil toplum kuruluşları protesto gösterilerine hazırlandıkları da belirtildi.