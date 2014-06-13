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Dünya

28'lik bakandan Erdoğan'a: Açıkça uyarıyorum

Avusturya'nın 28 yaşındaki Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Başbakan Erdoğan'ın ülkesine yapacağı ziyaret öncesi, entegrasyon konusundaki konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi

13 Haziran 2014 01:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde ziyaret edeceği Avusturya’nın 28 yaşındaki Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, ülkesinde bir gazeteye verdiği mülakatta, Viyana’da nasıl konuşması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu

Hürriyet'in haberine göre, Kurz; “Erdoğan’ı açıkça uyarıyorum: Avusturya toplumunu bölemez. Entegrasyon hassas bir mesele. Yanlış bir konuşma bizi geriye götürür ve iklimi zehirler. Erdoğan’ın buradaki Türklere ‘Almanca öğrenin ve Avusturya’ya sadık kalın’ gibi doğru şeyler söyleme sorumluluğu var. Ama Almanya’daki gibi bir konuşma olursa bu, buradaki Türklerin zararına olur.”

Avusturya Dışişleri, Kurz’un Oesterreich’ın yarınki (Cuma) sayısında yayınlanacak sözlerini doğruladı.

 

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