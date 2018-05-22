28 Şubat'ta Refah Partilileri tutuklayan DGM hâkimi Saadet Partisi'nden 1. sıra milletvekili adayı oldu

T24 Haber Merkezi

Saadet Partisi, 24 Haziran’daki seçimlerde TBMM’ye girmek için yarışacak milletvekili adaylarının listesini YSK’ya teslim etti. Askeri Yargıtay Onursal Üyesi ve eski Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı emekli Albay Tanju Güvendiren, Saadet Partisi’nin Ankara 1’inci bölge 1. sıradaki milletvekili adayı oldu.

28 Şubat sürecinde Ankara'da cüppeleriyle gözaltına alınan Aczmendileri tutuklayan nöbetçi DGM hâkim olan Güvendiren, 'Kudüs Gecesi'ni düzenleyen Refah Partili Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve 9 kişiyi de tutuklayarak cezaevine göndermişti.

Güvendiren’in altına imza attığı kararlar arasında, Türk Bayrağı’nın indirildiği olaylı HADEP Kongresi’nin ardından HADEP yöneticilerinin tutuklanması da yer alıyor.

163. maddenin kaldırılmasını eleştirmişti

1998 yılında Ankara DGM Yedek Hâkimi olarak görev yaptığı sırada Güvendiren, Refah Partisi eski milletvekilleri ve Milli Gençlik Vakfı yöneticilerinin TCK’nın 146. maddesindeki, ‘Anayasal düzeni bozmak’tan gıyabi tutuklama taleplerini reddedip ‘irticai faaliyetlere’ karşı uygulanan 163. maddenin kaldırılmasını eleştirmişti. Güvendiren madde ismi vermeden, "Laik cumhuriyete yönelik yasal düzenlemenin bulunmaması" nedeniyle sanıkların suçlarının tartışmasız ortada olmasına rağmen, tutuklama kararı verilemediğini kaydetmişti.

2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güvendiren, 1 aydan kısa bir süre içinde tahliye edilmişti. Güvendiren, hala daha Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden başlayan Ergenekon davası kapsamında yargılanıyor.

Hanefi Avcı hakkında da tutuklama kararı vermişti

Güvendiren aynı zamanda, MİT'in suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada eski Emniyet İstihbarat Başkanı Hanefi Avcı'yı tutuklayan hâkimdi. AVcı, Ankara 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin nöbetçi hakimi Güvendiren’in kararıyla 20 Şubat 1998’de tutuklanarak Beypazarı Cezaevi’ne gönderilmişti.

"Ben buraya sata sata değil, asa asa geldim"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek’e yakın bir isim olan Güvendiren, Ankaraspor’unun delegesi olarak Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliği yapmıştı. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun iki dönem başkanlığını da yürüten Güvendiren, 2006 yılındaki Tahkim Kurulu başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklamasının ardından diğer üyelere yönelik olarak sarf ettiği "Ben buraya sata sata değil, asa asa geldim" sözleriyle de gündem olmuştu.