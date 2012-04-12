28 Şubat'ta komuta kademesinde kimler vardı?

28 Şubat "post-modern darbesi" hakkında 15 yıl sonra dün başlatılan soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Eskişehir, Niğde ve Çanakkale'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4'ü general olmak üzere 31 emekli asker gözaltına alındı, söz konusu kişilerle ilgili 32 adreste aramalar yapıldı. 28 Şubat döneminin oluşmasında bir numaralı isim olarak gösterilen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in yanı sıra, emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, 'Batı Çalışma Grubu'nun en önemli destekçilerinden biri olarak gösterilen Ege Ordu Komutanı Doğu Aktulga, 28 Şubat'ı 'post-modern darbe' olarak tanımlayan Genelkurmay Sekreteri Erol Özkasnak, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ve Sincan'da “tankları yürüten komutan” olarak bilinen dönemin Zırhlı Birlikler Eğitim Tümen Komutanı, şimdiki Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu Refah-Yol hükümetine yönelik darbe girişimi iddiasında öne çıkan komutanlar olmuştu.

O döneminde görev yapan komutanlar şöyle:

Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı: 1932'de Çankırı'da doğdu. 30 Ağustos 1994'te Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. 28 Şubat post-modern darbesi olduktan sonra Karadayı'nın dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le işbirliği yaparak, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in planladığı iddia edilen askeri darbeyi engellediği iddia edilmişti.

Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir: 28 Şubat'ın en önemli komutanları arasında Çevik Bir ön plana çıkıyor. Bir'in, bu süreçte yargıya Genelkurmay Başkanı adına talimatlar gönderdiği, ordu içinde faaliyet gösteren 'Batı Çalışma Grubu'nun başında olduğu iddia ediliyordu. Bir, daha sonra 1. Ordu Komutanlığı'na tayin oldu. Bir, 28 Şubat sürecinde tankların Sincan'dan geçmesini "Demokrasiye balans ayarı yaptık" şeklinde değerlendirmişti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu: 1934'te Bilecik'te doğdu. "28 Şubat bin yıl sürer" sözüyle 28 Şubat'ın sembol olacak sözünü söyleyen Kıvrıkoğlu, 28 Şubat'tan sonra İsmail Hakkı Karadayı'nın yerine Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturdu. Kıvrıkoğlu, Genelkurmay Başkanlığı görevini 2002 yılında bıraktı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya: 1938'de Manisa'da doğdu. 1996 Ağustos'undaki MGK toplantısında, "Aşırı dinci akımların devletin geleceği konusunda tehlike oluşturduğunu düşünüyorum ve bunun üzerinde görüşme açılmasını istiyorum" sözleriyle 28 Şubat'ın ilk işaretlerini vermişti. İsteğini bir yıl aradan sonra tekrar gündeme getiren Erkaya'ya Süleyman Demirel'den yanıt gelmedi. Erkaya, Ocak 1997'deki toplantıda, "Görüyorum ki MGK gündeminde bu konu hala yok. İzninizle bir hususu vurgulamak istiyorum. Aşırı dinci akımlar bugün Türkiye'nin en önemli ve birinci öncelikli sorunu haline gelmiştir" dedi. Erkaya'nın bu talebi 28 Şubat 1997'de yapılan MGK'nın gündemine alındı. Erkaya 24 Haziran 2000'de hayatını kaybetti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi: 1932'de Çorum'da doğdu. 1955 yılında Harp Okulu'ndan asteğmen olarak mezun oldu. 1968 yılında da Harp Akademisi'nden mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra 1978-1982 yılları arasında tuğgeneral, 1982-1986 yılları arasında tümgeneral, 1986-1992 yılları arasında korgeneral, 1992-1997 yılları arasında orgeneral rütbesiyle hizmet verdi. 28 Şubat sürecinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmaktaydı.

Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan: 28 Şubat'ın komuta kademesine yer alan bir isim. 2003'te yapıldığı iddia edilen 'Balyoz' semineriyle de gündeme gelmişti. 28 Şubat döneminde Özel Kuvvetler Komutanlığı Seferberlik ve Tetkik Kurulu Daire Başkanı olarak görev yapan Kılıçarslan, 2003 yılında 11 Türk askerinin başına ABD askerlerince çuval geçirilen 'Süleymaniye Baskını' sırasında Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısıydı. Kılıçarslan, MHP'den milletvekili adaylığıyla da gündeme gelmişti.

Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman (82): 1956 yılında Harp Okulu'ndan asteğmen olarak mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 1980-1984 yılları arasında tuğgeneral, 1984-1988 yılları arasında tümgeneral, 1988-1992 yılları arasında korgeneral, 1992-1996 yılları arasında orgeneral rütbesiyle hizmet verdi. Orgeneral olarak 3. Ordu Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yaptı ve 1997 yılında bu görevden emekli oldu. 29 Ağustos 1988 ile 27 Ağustos 1992 tarihleri arasında Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı yaptı.

Ege Ordu Komutanı Doğu Aktulga (67): 28 Şubat Süreci’nin önde gelen isimlerinden olan emekli Org. Doğu Aktulga, 1997–1999 yılları arasında Ege Ordu Komutanı olarak görev yapmış ve görevini Orgeneral Çetin Doğan’a devrederek emekli olmuştu. 28 Şubat Süreci’nde Ege Ordu Komutanı olan Org. Aktulga, Batı Çalışma Grubu’nun önde gelen destekçilerindendi. Orgeneral Doğu Aktulga, yakın geçmişte, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarına yargı yolunun açılmasına tepki göstermesiyle gündeme gelmiş; emekli olduktan sonra da yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekmişti.

Genelkurmay Sekreteri Erol Özkasnak: Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri. 2000 yılında kadro yetersizliğinden emekli olana dek 28 Şubat konuşmalarında sürekli adı geçti. Özkasnak, "Post-modern darbe olmasaydı, 1999 seçimlerinde bu netice alınamazdı" sözleriyle de gündeme gelmiş, bir komutanın 28 Şubat'a post-modern olarak tanımladığının altı çizilmiş ve Özkasnak da bu tanımı doğrulamıştı. Özkasnak ayrıca, "28 Şubat bir kriz yönetimidir. Kriz yönetiminin amacı; savaş veya bir çatışmaya girmeden isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirmektir. Bu amaç hâsıl oldu, yani kriz yönetimi başarı ile idare edildi" demişti.

MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç (82): 1936'da İstanbul'da doğan emekli Org. Kılıç, 1995 yılında orgeneralliğe yükselerek MGK Genel Sekreterliği’ne, 28 Ağustos 1997 tarihinden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Dönemin Başbakan'ın Necmettin Erbakan'a 28 Şubat kararlarını imzalaması için ziyaretlerde bulunan 28 Şubat döneminin Genel Sekreteri İlhan Kılıç'tı. Org. İlhan Kılıç, 30 Ağustos 1999’da emekliye ayrıldı.

Zırhlı Birlikler Eğitim Tümen Komutanı Erdal Ceylanoğlu (67): Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, 28 Şubat sürecinde Sincan'da tank yürütülmesi olayında adını kamuoyuna duyurmuştu. Ceylanoğlu 28 Şubat'ın simgesi haline Sincan'daki tankların yürüten komutan olarak biliniyor. 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olarak 1. Ordu Komutanlığı'na atanan Ceylanoğlu, aynı tarihte Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avni Atilla Işık'ın istifa etmesi üzerine yerine Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştı.