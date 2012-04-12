Emekli Org. Çevik Bir dahil 9 kişi Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmakla suçlandı

28 Şubat soruşturması kapsamında 5 ilde toplam 32 adrese baskın düzenlendi. Dönemin orgenerallerinden Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nden yapılan açıklamada, soruşturmanın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan yürütüldüğü ifade edildi

Gözaltına alınanların, aramalar tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilecekleri, ardından da uçakla Ankara'ya gönderilecekleri belirtildi.

Soruşturma kapsamında sabah 8.30'dan itibaren İstanbul, Ankara, Çanakkale, Niğde ve Eskişehir'de toplam 32 adreste arama başlatıldı. Bu arada, haklarında gözaltı kararı bulunan ve emekli albay oldukları bildirilen 2 kişiye evlerinde olmadıkları için ulaşılamadığı öğrenildi.

Dönemin orgenerallerinden 'Batı Çalışma Grubu'nun başında olduğu ifade edilen Çevik Bir gözaltına alınırken, İstanbul ve Ankara'daki evlerinde ayrıca İstanbul'da Harp Akademileri'ndeki lojmanında da arama yapıldı.

Soruşturmanın, dönemin merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan ve dönemin DYP lideri Tansu Çiller'in kurduğu Refah-Yol hükümetine yönelik darbe girişimi iddiasıyla 'Batı Çalışma Grubu'na yönelik olduğu bildirildi.

Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, mağdur olanların '28 Şubat'la ilgili yaptığı suç duyuruları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Operasyona adını veren 28 Şubat 1997'de MGK toplantısı yapılmış ve bir dizi karar açıklanmıştı. Kararların irtica ile mücadele için alındığı ifade edilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, CMK 250. madde ile yetkili ve görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin 2011/206 sayılı soruşturma dosyası kapsamında, kamuoyunda 28 Şubat süreci olarak bilinen ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan dün Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı doğrultusunda bugün saat 08.00 itibarıyla Ankara'da 17, İstanbul'da 11, Niğde'de 1, Çanakkale'de 1 ve Eskişehir'de 1 olmak üzere toplam 31 ayrı adreste arama yapıldığı bildirildi.

Arama kararı alınan 31 şüpheli ile ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Askeri mahallerdeki aramalar Cumhuriyet savcısı denetiminde merkez komutanlığı görevlileri tarafından yapılmakta, ayrıca 2 şüphelinin avukat olması nedeniyle bu şüphelilerin aramaları Cumhuriyet savcısının bizzat denetiminde ve ilgili baro tarafından görevlendirilen avukat nezaretinde gerçekleştirilmektedir.

Emekli tuğgeneralin evinin önüne ambulans geldi



Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan'ın Ankara Birlik Mahallesi'ndeki evinin önüne ambulans geldi.

Kılıçarslan'ın oturduğu Çağıl Apartmanı'nın önünde duran ambulanstan bir doktor inerek binaya girdi. Yaklaşık yarım saat içeride kalan doktor, daha sonra ambulansla evin önünden ayrıldı.

Yüksel: Evimde arama yok



Evinde arama yapıldığı iddia edilen Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcısı Nuh Mete Yüksel, ''Bana intikal eden bir şey yok. Evimde arama da yok'' dedi.

HSYK Başkanvekili'nden açıklama

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici, 28 Şubat sürecine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 11, Ankara'da 17, Niğde'de 1, Çanakkale'de de 1 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu bildirdi.

Hamsici, basın mensuplarıyla düzenlenen tanışma toplantısında, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin 28 Şubat sürecine ilişkin soruşturmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

''28 Şubat sürecinde Genelkurmay'da brifing alan hakim ve savcılarla ilgili resen bir inceleme başlatacak mısınız?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Hakim, savcılarla ilgili böyle bir düşüncemiz yok. Gelişmeleri izleyelim bakalım. Yani brifing almaya giden hakim ve savcılar hakkında soruşturma yapmayı düşünmüyoruz, ama gelişmeleri değerlendireceğiz. Varsayım üzerine bir şeyler söylemek çok doğru değil. Brifingde ne söylenmiş de hakim ve savcılar bundan etkilenmiş.''

HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur da aynı yöndeki soru üzerine, o dönemde çok tartışılan bu brifingin Adalet Bakanlığı ile dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu arasında da tartışmalara neden olduğunu belirterek, ''O dönemde Sayın Bakan, brifingle ilgili hakim ve savcılara izin vermediğine ilişkin bir yazı göndermişti. Ancak bu konu HSYK'nın gündemine gelmiş ve kurul 'Bu konu Adalet Bakanının izin vereceği hallerden değildir, dolayısıyla gidebilirler' demişti'' diye konuştu.

Geçmişte yapılan işlemleri yok sayamayacaklarını ve devlette devamlılığın esas olduğunu ifade eden Okur, ''Bu husus dönemin HSYK'sında konuşulmuş, tartışılmış, herhangi bir sorun olmadığı kanaatine varılmış. Dolayısıyla tekrar 'Haydi gelin bakalım, yeniden buna bakalım' demek düşünülemez, ama somut olarak bir şikayet gelir ve 'şu, şunu yapmıştır' diye önümüze delil koyarlarsa o ayrıca değerlendirilir. Ama bunun dışında 'O dönemin hakim ve savcılarıyla ilgili inceleme yapalım' demek düşünülemez'' dedi.

Hamsici, soruşturmayla ilgili kendisine gelen ayrıntıların tekrar sorulması üzerine, şunları söyledi:

''İstanbul'da 11, Ankara'da 17, Niğde'de 1 ve Çanakkale'de de 1 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Gözaltına alınması kararı çıkanlar arasında emekli Orgeneral Çevik Bir, Tuğgeneraller İdris Koralp ve Abdullah Kılıçarslan gibi isimler bulunuyor. Arama yapılan yerler de var dendi. İlk sorduğumuzda Nuh Mete Yüksel'in evinde de arama yapılıyor gibi bir bilgi geldi ama doğrulanmadı.''

15 yıl sonra operasyon



Operasyona adını veren 28 Şubat 1997'de MGK toplantısı yapılmış ve bir dizi karar açıklanmıştı. Kararların irtica ile mücadele için alındığı ifade edilmişti. O günden 15 yıl sonra dönemin generallerine baskın yapıldı.



Çevik Bir 'Balans ayarı' demişti



28 Şubat sürecinde akıllara kazınan açıklamalardan biri Çevik Bir'e aitti. Bir, Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun 'Bin yıl sürer” dediği 28 Şubat sürecinde tankların Sincan'dan geçmesini "Demokrasiye balans ayarı yaptık" sözleriyle değerlendirmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan ve gözaltına alınan 31 kişinin kimlikleri şöyle:

''Ankara'da emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, emekli Kurmay Albaylar Hüsnü Dağ, Arslan Daştan, Oğuz Kalelioğlu, Sezai Kürşatökte, Ahmet Nazmi Solmaz; emekli Kıdemli Albaylar Serdar Çelebi, İbrahim Selman Yazıcı, emekli Albaylar Mustafa Kemal Savcı, Ziya Batur, Ruşen Bozkurt, Mehmet Şinasi Çalış, Aburrahman Yavuz Gürcüoğlu, İsrafil Aydın, Yahya Cem Özarslan; emekli binbaşı Ahmet Aka; emekli Başçavuş Hamza Özaltun

İstanbul'da emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli Tuğgeneraller İdris Koralp, Ünal Akbulut; emekli albaylar Yüksel Sönmez, Eser Şahan, Cengiz Çetinkaya; emekli Binbaşı Salih Eryiğit; emekli yüzbaşılar Orhan Nalcıoğlu, Mustafa Babacan; emekli Başçavuş Necdet Batıran, Aydın Karaşahin.

Çanakkale'de emekli Astsubay Ahmet Tarık Yelkenci; Niğde'de emekli Kıdemli Albay Ümit Şahintürk; Eskişehir'de emekli Albay Alican Türk.''



Çevik Bir üç yıl önce Savcı Öz'e ifade vermişti



Eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında zamanın savcısı Zekeriya Öz'e ifade vermişti. Savcı Öz, emekli generalin 28 Şubat'la ilgili şüpheli sıfatıyla ifadesini aldığını açıklamıştı. Çevik Bir'in, 1 yıl sonra da 'Devrimci Karargah Örgütü' soruşturmasında mağdur sıfatıyla ifadesi alınmıştı.