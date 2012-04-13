Çevik Bir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında 31 adreste arama yapıldı. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir gözaltına alındı. Konuyu değerlendiren Bülent Arınç gözaltı süreçlerinde yargının çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

28 Şubat sürecinde Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinde bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir, evinin aranmasının ardından gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan ve Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 6 kişi, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara'ya gönderildi

Çevik Bir, sağlık kontrolünün ardından Atatürk Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla Ankara'ya gönderildi. Arka kapıdan uçağa bindirilen Çevik Bir en arka koltuğa oturtuldu ve Ankara'ya götürüldü. Çevik Bir'i taşıyan uçak saat 19.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçakta fotoğraf izdihamı

Uçağın en arka kısmına oturan Bir'in oldukça sakin olduğu görüldü. Gazetecilerin görüntü alma yarışı sırasında adeta izdiham yaşandı. Küçük çaplı gerginliklerin yaşanmasında rahatsız olan Bir, yerinden kalkarak tuvaletlerin olduğu kısma yöneldi.

Daha sonra uçaktan çıkarılan Bir, götürüldüğü Ankara Ulus Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İstanbul'da, aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu 9 kişi, hastanedeki sağlık kontrolünden sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne alındı.