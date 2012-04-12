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Ekonomi

28 Şubat, 2001 krizini tetikledi mi?

Türkiye tarihine damga vuran gelişmelere sahne olan 28 Şubat sürecinin siyasetin yanında ekonomiye de etkileri oldu. Ekofinans.com'un haberi

12 Nisan 2012 20:01

İşadamları 2001 ekonomik krizin 1997'de ki sanal krize dayandağını söylüyor. Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, 28 Şubat 1997'de ''sanal kriz'' çıkaranların, 2001 ekonomik krizinin de fitilini ateşlemiş olduklarını savundu. Koca, bunun neticesinde Türkiye'nin çok ciddi bir fatura ödediğini vurgulayarak, ''28 Şubat'tan bugüne kadar geldiğimizde, bu sürecin Türkiye ekonomisine zararı 300 milyar dolar civarında olmuştur'' dedi.

Günümüzde, Türkiye'nin her kesimiyle 2023 hedeflerine kilitlendiğini belirten Koca, şöyle konuştu:

''Demokrasimize, 28 Şubat süreci gibi antidemokratik müdahaleler olmasaydı, Türkiye 2023 hedeflerini çoktan yakalamış olurdu. Bugün yapılan anayasa çalışmaları bu anlamda çok önemli bir fırsattır. Bu konularda söyleyecek sözü olanların konuşması lazım. Böyle antidemokratik müdahalelerden kaynaklanan faturaları ülkemizdeki 75 milyon insan hak etmiyor. O nedenle Türkiye'deki herkes, tüm kurum ve kuruluşlar, insanın refah ve mutluluğunu hedef alan bu anayasa çalışmalarına katılmalı diye düşünüyorum. İnşallah demokrasimiz ve özgürlüğümüz bir daha böyle kesintilere uğramaz. Bu süreçlerin tekrar yaşanması halinde 2023 hedefleri gibi hedeflere hiç bir zaman ulaşamayız.''


''Faiz artışının maliyeti 1,6 dolar oldu''


Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban ise 28 Şubat sürecinde Türk Lirası üzerinde yüzde 100'e varan devalüasyon yaşandığını belirtti ve ''Hesaplamalarımıza göre, 1997 yılında yaşanan olaylar sonucunda faizlerin yükselmesi devlete yaklaşık 1.6 milyar dolar ek maliyete neden olmuştur'' dedi.

Ban, 28 Şubat için yapılan ''Bu açık bir darbe değildi, bundan dolayı da etkileri sınırlı kaldı'' şeklindeki görüşlere de karşı çıkarken, 28 Şubat sürecinin etkilerini ''Türk Lirası'nda gerçekleşen yüzde 100 civarındaki devalüasyon, patlayan enflasyon, halkın alım gücünün iyice düşmesi, yaşam standartlarının gerilemesi'' olarak sıraladı.

28 Şubat sürecinde hisse senetleri piyasasının da olumsuz etkilendiğini bildiren Ban, Aralık 1996'da yükselişte olan piyasanın 28 Şubat süreci nedeniyle durağanlaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Buna ek olarak ülkeye hisse senedi piyasası yolu ile ayrıca hazine bonosu ve devlet tahvili satımı ile sağlanan para girişi tartışmaların sürdüğü 1997 yılında negatif seviyelerdedir. Ekonomideki istikrarın bozulması ile 1997 yılında gerçekleşen iç ve dış borçlanmaların faiz ödemeleri daha yüksek oranlardan yapılmıştır.Hesaplamalarımıza göre, 1997 yılında yaşanan olaylar sonucunda faizlerin yükselmesi devlete yaklaşık 1.6 milyar ABD Doları ek maliyete neden olmuştur. Bu görünen yüzü bir de görünmeyen yüzü var. Demokratik ülke değil diye Türkiye yatırım gelmedi, ayrıca yatırımlar da çıktı. Bunları da unutmamak lazım. Bunun çok çok üzerinde ekonomiye zararı olmuştur.''

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