İMKB'ye 28 Şubat darbesi

İMKB-100 endeksi dünden beri yurtdışı piyasalardaki olumlu gelişmelerle yükseliyordu. Bugün ilk seans başlarında da bu hava devam etti. Seans sonuna doğru ise....

İMKB-100 yurtdışı piyasalardaki olumlu havadan etkilenmeyi bırakıp, siyasete ve Suriye'deki gelişmelere odaklandı. Özellikle Doğan hisselerine yönelik 28 Şubat söyentileri düşüşün başını çekti.

İMKB-100 endeksi 339 puan azalarak, ilk seansı 60 bin 370 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,56 oranında değer kaybetti.

Doğan Grubu hisseleri satış yedi

İlk seansta en dikkat çekici hisse Doğan grubu hisseleriydi. 28 Şubat soruşturması kapsamında Aydın Doğan'ın da adının geçtiği haberleri, borsadaki Doğan hisselerinin dibe vurmasına neden oldu.

Birinci seansta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler





Birinci seansta işlem hacmi sıralaması





