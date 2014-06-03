25 Aralık savcısı da 'dönemin başbakanı' iddiası için konuştu

“17 Aralık sonrası için ‘dönemin başbakanı’ ifadesi geçen iddianame hazırlamışlar” diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiası hakkında polis şefi Yakub Saygılı ve eski 17 Aralık savcısı Celal Kara ardından eski 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş da konuştu. Akkaş, “Fezlekeleri ve önüme gelen evrakları birden fazla kez okudum. Önüme gelen hiçbir evrakta ‘dönemin başbakanı’ ifadesini kesinlikle görmedim” dedi.

Başbakan, Yalova mitinginde “17 Aralık sonrası için hazırlanmış iddianameler, polis fezlekeleri elime geçti. ‘Dönemin başbakanı’ ifadesi geçen iddianame hazırlamışlar” ifadesini kullandı. Polis şefi Yakup Saygılı, Başbakan hakkında “iftira ve yalan beyanda bulunmak”tan suç duyurusunda bulunurken görevden alınan 17 Aralık savcısı Celal Kara da ilgili ifadenin “hiçbir fezleke veya evrakta kullanılmadığını” söyledi.

Saygılı: Ne 17, ne 25 Aralık fezlekesinde o ifade yok

17 Aralık operasyonun başında olan ancak daha sonra meslekten ihraç edilen eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, “Ne 17 Aralık soruşturmasında, ne de 25 Aralık soruşturmasında ‘dönemin başbakanı’ ifadeleri yer almamaktadır” dedi. Saygılı iddialara Twitter hesabından ‘Dönemin Başbakanı 25 Aralık fezlekesinde’ haberleri ile ilgili “Gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Tüm polislerden suç duyurusu

Saygılı ile birlikte fezlekeleri hazırlayan tüm polislerin Başbakan ve iddiaları haberleştiren medya organları ile ilgili “yalan beyanda bulunmak ve iftira”dan suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

‘Fezlekeler ellerine geçtiyse belgeleri açıklasınlar’

Savcı Celal Kara, T24’e yaptığı ikinci açıklamada şunları söyledi:

“Bazı basın organlarında ‘dönemin başbakanı’ ifadesinin 25 Aralık dosyasında geçtiği, benim buna karşılık neden açıklama yaptığımın merak konusu olduğu belirtiliyor. Her ne kadar bu iddianın muhatabı ben değilmişim gibi basına lanse edilse de, Başbakan’ın mitinglerindeki konuşmalarında, 17 Aralık soruşturmasından sonra eline geçen fezlekelerde bu ifadenin geçtiğini belirtmesi üzerine zan altında kaldığım için tekzip mahiyetinde açıklamayı yapmak zorunda kaldım.. Tarafımca yürütülen iki soruşturmada da ‘dönemin başbakanı’ ifadesi yer almamaktadır. Madem fezlekeler ellerine geçti, o halde söz konusu ifadenin yer aldığı bölümleri, belgeleri fotoğrafları ile açıklasınlar. Öte yandan, 25 Aralık soruşturmasında böyle bir ifade var mı, yok mu bunu benim bilmem mümkün değil. Ancak böyle bir ifadenin yer alacağına ihtimal vermiyorum. Söz konusu iddianın muhatabı savcı Muammer Akkaş’tır, bu iddiaların ona sorulması gerekir.”

Akkaş: Hiçbir resmi evrakta o ifadeyi görmedim

25 Aralık soruşturmasını yürütürken görev yeri değiştirilen savcı Muammer Akkaş da iddiaya dair şunları söyledi:

“Bizim dosyamız kapalı bir kutuydu. Fezlekeleri ve önüme gelen evrakları birden fazla kez okudum. Önüme gelen hiçbir resmi imzalı belgede ‘dönemin başbakanı’ ifadesini kesinlikle görmedim. Böyle bir ifade densizlik olur. Ancak okuduğum resmi belgelerin tamamında böyle bir ifade görmedim. Görsem de buna müdahale ederdim.”