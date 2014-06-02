O savcı ve polis konuştu: Hiçbir evrakta 'dönemin başbakanı' ifadesi yok!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “17 Aralık sonrası için hazırlanmış iddianameler, polis fezlekeleri elime geçti. ‘Dönemim başbakanı’ ifadesi geçen iddianame hazırlamış” dediği polis şefi Yakup Saygılı, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık bir hafta önce görevden ihraç edilen Saygılı, Başbakan’ın yanı sıra iddiayı yayımlayan yayın organlarına da suç duyurusu yaptı. Saygılı, “‘dönemin başbakanı’ ifadesinin emniyetteki çalışmalarda yer almadığını” söylerken yolsuzluk soruşturmasını yürüten ancak görevden alınan savcılardan Celal Kara da T24’e bu ifadenin “hiçbir fezleke veya evrakta yer almadığını” açıkladı.

Polis şefi Yakup Saygılı, Başbakan hakkında ‘dönemin başbakanı’ dediğini ileri sürenler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Saygılı, Başbakan ve söz konusu iddiayı gazetelerine taşıyan medya hakkında “iftira atmak ve yalan beyanda bulunmak”tan suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, “söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ‘Dönemin Başbakanı’ şeklinde bir ifadenin emniyet tarafından yürütülen çalışmalarda yer almadığı” aktarıldı.

17 Aralık soruşturmasını yürüten ancak operasyon ardından görevden alınan Savcı Celal Kara, T24’e yaptığı açıklamada “‘dönemin başbakanı’ ifadesi hiçbir fezlekede veya evrakımızda yer almamaktadır” dedi.

Başbakan ne demişti?

Erdoğan’ın Yalova mitinginde yaptığı konuşmanın ilgili bölümü şöyle:

“17 Aralık sonrası için hazırlanmış iddianameler, polis fezlekeleri şimdi elime geçti. ‘Dönemim Başbakanı’ ifadesi geçen iddianame hazırlamış polis benim için. Şimdi bu iddianameyi hazırlayan güvenlik mensuplarına, o polis mensuplarına sesleniyorum: Siz bunu 17 Aralık öncesinde hazırladınız. Aralık geçti, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs… Mayıs da bitiyor. ‘Dönemin Başbakanı’ dediğin Tayyip Erdoğan bak hala burada!’”