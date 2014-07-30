22 Temmuz operasyonunda 11 polis tutuklandı, 38 polis serbest bırakıldı

22 Temmuz operasyonunda gözaltına alınan 49 polis hakkında karar verildi. 38 polis serbest bırakılırken, 11 polis ise tutuklandı. Serbest bırakılan polisler arasında, ifadesi alınmayan 17 kişi bulunuyor.

İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi İslam Çiçek'in 3 saat gecikmeyle açıkladığı kararda, savunmasını aldığı 32 şüpheli ve dosya üzerinden işlem yaptığı 17 şüpheliyle ilgili verilen hüküm açıkladı.

49 şüpheliden, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 11'i tutuklandı.

Hakimlik, 8 şüphelinin denetimli serbestlik şartıyla serbest kalmasını kararlaştırdı. Bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. 30 şüpheli de serbest bırakıldı.





Tutuklanan isimler

22 Temmuz soruşturmasında mahkeme, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinin eski müdürü Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 11 polis hakkında tutuklama kararı verdi.



Devletin gizli bilgilerini paylaşmaktan tutuklananlar arasında eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcılığı Serdar Bayraktutan bulunuyor.



11 şüphelinin, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk amacıyla temin etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Tutuklanan diğer isimler ise şöyle; Erhan Körtek, Ensar Doğan, Aytekin Kum, Ali Fuat Altuntaş, Abdülkadir Ağır, Yunus Emre Uzunoğlu, Şahin Akdeniz, Muhammed Taş ve Mehmet Öz.

İfadeleri alınmayan 17 polis serbest bırakıldı

Serbest bırakılan isimler arasında ise Gaffar Ataç ve Ömer Köse de var. Hakim ifadelerini almadığı 17 polisi serbest bıraktı.

Gözaltına alınan polislerin avukatı, bugün basınla tüm soruları paylaşacaklarını açıkladı.

'Dağ fare doğurmuştur'

Avukat Kemal Şimşek, tutuklama kararı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçmiş 7 günün özetine baktığımızda kamuoyunda sahur operasyonuyla başlayan operasyon sonucunda algı operasyonu yürütülmüştür. Ve sonucunda dağ fare doğurmuştur. 49 kişiden sadece 11 kişi hakkındda tutuklama kararı verildi.



İfadesi alınamayanlar, ifadesi alınamadığı için serbest bırakıldı. Savunma hakları kısıtlandı, psikolojik işkenceye maruz kaldılar. Savunmalarına yeterli şekilde vermelerine izin verilmedi. Delil sunulamadan böyle bir tutuklama kararı çıktı, itiraz edeceğiz, ondan da ümitliyiz."

'Burada casuslukla suçlanıyor bu insanlar'

Avukat Kamil Ata ise, "Burada casusluktan suçlanıyor bu insanlar. Siyasi bir soruşturma bu soruşturma. Siyasi iktidar terör örgütleriyle kol kola geziyor. Bu suçlamanın haksız olduğunu biliyoruz. Mahkemenin tutuklama yapacağına emindik. İstenen buydu zaten. Bu nedenle de mahkemenin tutuklama yapacağına hazırdık. İçerideki insanlar da hazırdı; ancak mahkeme kısmi bir karar verdi" diye konuştu.