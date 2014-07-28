Erdoğan'dan operasyon yorumu: Ellerinde kelepçeyle şov yapıyorlar

Başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in hukuk tanımadığını belirterek, "Gazze'de ölen bebeklerin tertemiz kanı İsrail'in ve dünyanın yüzüne bulaşmıştır" dedi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Teşkilatı'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, Türkiye'nin de çabalarıyla Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi ve "İsrail, on yıllardır hukuk tanımadığı gibi bugün de hukuk tanımıyor, bugün de ateşkeslere riayet etmiyor. Yine de en azından Gazze'ye geçici bir süre insani yardım sağlanabilmesi için ateşkes girişimlerimizi sürdürüyor, ateşkesin kalıcı olması için de çok yoğun çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

'3 İsrailli sivil karşılığında Gazze'de masum bin 100 kişi öldürüldü'

İsrail'in, Gazze'ye yönelik operasyonlarının başladığı günden bugüne 3 İsrailli sivilin hayatını kaybettiğini duyurduğunu hatırlatan Erdoğan, "3 İsrailli sivil karşılığında Gazze'de 1100'e varan masum insan hayatını kaybetti. İsrail bu orantısız, bu insanlık, vicdan dışı saldırılarına Hamas'ın attığı füzeleri bahane olarak gösteriyor. İsrail sözüm ona teröre karşı mücadele verdiğini iddia ederek, yaptığı katliamı, soykırımı dünyaya meşru göstermeye çalışıyor. 500 ton bomba yağdırıyorsun, sürekli olarak fosfor bombalarını kullanıyorsun, tanklarla, toplarla buraya giriyorsun ve utanmadan, sıkılmadan hala Hamas'ı 'füze atıyor, roket atıyor' diye dünyaya tanıtmaya çalışıyorsun. En azından bizler Türkiye olarak bu konuda uyanık olmamız lazım" değerlendirmesini yaptı.

'İsrail'in kutsal günlere saygısı yok'

"Dünyanın hiçbir yerinde, tarihin hiçbir döneminde böyle hukuksuz, insafsız, vicdansız bir saldırı meşru müdafaa olarak görülmez, savunma hakkı olarak görülemez" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "İsrail'in bu insanlık dışı saldırıları, bu soykırım girişimini terörle mücadele gibi sunması, dünyadaki bazı devletlerin de maalesef buna inanmaları insanlık adına yüz kızartıcı bir durumdur. İsrail’in kutsal günlere saygısının olmadığı bir kez daha görülmüştür. İsrail’in farklı dinlere saygısının olmadığı bir kez daha görülmüştür. İsrail’in hukuk dinlemediği, bu son operasyonlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. En acısı da İsrail'in kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımadığı, kendisinden başka hiç kimseyi insan olarak, can olarak görmediği ve insanlığa zerre kadar saygısının olmadığı bu katliamla bir kez daha ispatlanmıştır."

'Batı medyası haber yapmıyor'

İstanbul’da polisin biber gazı kullanmasının Avrupa'dan eleştiri aldığını anlatan Erdoğan, "Avrupalı siyasetçiler, bazı devlet adamları, uluslararası kimi örgütler, özellikle de Batı medyası, sabah akşam İstanbul'dan bahsediyor, sabah akşam Türkiye'yi eleştiriyordu. Gazze'de binden fazla kişi ölüyor, bu kişilerden, bu örgütlerden hiç ses yok. Taksim'den saatlerce canlı yayın yapan uluslararası medya, Gazze'de binden fazla kişi öldüğü halde haber bile yapmıyor, yapamıyor. Gazze'deki can kayıplarını habere değer bile görmüyor. Bir Avrupa ülkesinde, güya demokrasinin, özgürlüğün ülkesinde Gazze için eylem yapılması yasaklanıyor. Buna rağmen eylem yapanlara polis her türlü şiddeti uyguluyor, dünyadan çıt çıkmıyor" görüşünü dile getirdi.

'İnine girdik, girmeye de devam edeceğiz'

'Paralel yapı' operasyonuna da değinen Erdoğan, "Günlerdir bir senaryo ortaya kondu. Senaristleri de parelel yapı. Bu senaryo içinde bağımsız olduğu söylenen bağımlı milletvekilleri var. Bunlar kendilerine göre orada bazı değerlendirmeler kararlar veriyorlar.

Her şey yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bakın daha neler gelecek. Biz bunun arkasında nelerin olduğunu görüyoruz. Bunlar devletin içine 40 yıllık süreç içinde yerleştiler.

Bir dershane konusunda attığımız adımı kabul etmediler. Çünkü oradan çok büyük bir rant geliyordu. O rantı kaybettiler. Bunların okullarında çocuklarınız varsa alın. Devletin okullarında cumartesi-pazar günü takviye kursları biz vereceğiz. Bunlar buralardan kazandıklarını bu ülke için değil kendi saltanatları için kullandılar.

Bir tanesi ellerinde kelepçeyle şov yapıyor. Peki kelepçe vurduklarınız ne olacak? Bir tanesi anacağıma 5 cüz kaldı. diyor. Orada zaten çok vaktin olacak. Al yanına Kuran'ı Kerim'i orada tamamlarsın, yeni hatimler de indirirsin. Samimi değiller. Gelenler gidenlerle bizim o polislerle işimiz yok diyorlardı. Hepsi çıktı meydana. Nerelerle bağlantılı oldukları çıktı meydana. İnine girdik girmeye de devam edeceğiz. Bunlar şahsıma değil, bu ülkeye ihanet ettiler" diye konuştu.