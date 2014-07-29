'Takipsizlik kararı nedeniyle Selam örgütünün tüm delilleri imha edilecek!'

Ankara

Fethullah Gülen cemaatine yönelik olarak "paralel yapı" iddiasıyla başlatılan 22 Temmuz operasyonunda savcılık tarafından sorgulanan polis memuru, dinleme kayıtlarının sadece "takipsizlik" kararı alınması durumunda imha edildiğini söyledi. Polis memuru, "Şu an savcı Selam örgütüne takipsizlik kararı vererek, tüm geçmişe dönük dinlemelerin silinmesinin önünü açmıştır. Şu ana kadar bizim yıllardır çalıştığımız, birçok somut delile ulaştığımız bu dosyada deliller imha edilmiş olacak" dedi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılan "dinlemeci" polis memuru, Başbakan, MİT Müsteşarı, bazı bakanlar ve gazetecileri dinlemek için "sözde bir örgüt" olarak öne sürüldüğü belirtilen ve savcılığın "takipsizlik" kararı vererek hakkında dava açmaya yer olmadığına hükmettiği Selam-Tevhid örütü hakkında "birçok somut delile ulaşıldığını" iddia etti.

Polis memuru, ifadesinde Ceza Mahkemeleri Kanunu ve yönetmelik uyarınca dinleme, arşivleme ve imha prosedürünü anlattı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, hakkında dinleme kararı alınan Başbakanlık Danışmanı Mustafa Varank'ın telefonunu kullanması üzerine "dolaylı dinleme"ye takıldığını, durumun ilk ayda anlaşılması üzerine 3 aylık süre beklenmeden dinlemenin sona erdirildiğini belirten polis memuru, arşivlemeyi ve dinleme kayıtlarını indirmeyi TİB'e ait sistemin kendiliğinden yaptığını anlattı. "Dinlemeci" ile "soruşturmacı"nın birbirinden ayrılması gerektiğini belirten polis memuru, polisin TİB'in programıyla savcılık soruşturmasına ilişkin bilgileri toplayan bir "kullanıcı" durumunda olduğunu savundu.

Polis memuru, dinleme kayıtlarının TİB'in programıyla arşivlendiğini, kayıtların muhafaza edilmesinin şüpheliler lehindeki bilgilerin korunması açısından da önem taşıdığını anlattı.

Dinleme kayıtlarının "takipsizlik" kararı verilmesi durumunda imha edildiğini belirten polis memuru, şunları söyledi:

"Bir dinlemede savcı suç unsuru bulduğunda bu dinleme tapeye dönüşür. Kovuşturma aşamasında da bunu imha edemezsin. Şu an savcı Selam örgütüne takipsizlik kararı vererek, tüm geçmişe dönük dinlemelerin silinmesinin önünü açmıştır ve ben seni dinledim suç unsuruna rastlayamadım, diye bildirmek durumda kalacak. Şu ana kadar bizim yıllardır çalıştığımız birçok somut delile ulaştığımız bu dosyada deliller imha edilmiş olacak."