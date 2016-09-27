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Çevre

2050 yılında çikolata lüks gıda sayılacak!

İkilim değişikliği çikolatayı da vuracak

27 Eylül 2016 01:41

Tropik bir ağaç olan kakao ağacının çekirdeklerinden yapılan çikolata, güzel tadının yanı sıra insan vücudu için de oldukça faydalı bir besin. Öyle ki, yapılan araştırmalara göre çikolata yemek kalbe iyi geliyor, hafızayı güçlendiriyor ve tüketildiğinde mutluluk veriyor. İklim değişikliği ile çikolata arasındaki bağlantı ilk seferde aklımıza gelmese de yapılan yeni bir araştırmaya göre; küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliği tropik bölgeleri etkileyerek kakao üretimini azaltacak. Dolayısıyla çikolata da iklim değişikliğinden nasibini alacak. Hatta 2050 yılında çikolata artık lüks gıda sınıfına girebilir.

Science of the Total Environment’ da yayımlanan bir araştırmada; Batı Afrika’da yükselen sıcaklıklar ve daha sık rastlanan kuraklık sebebiyle, kakao üretilen bölgelerin 2050 yılına kadar savanaya dönüşeceği öngörülüyor. Bilim insanları yaptıkları çalışmada Batı Afrika’da bulunan ve dünyanın toplam kakao üretiminin yüzde 70’ini karşılayan bölgelerin verilerinin toplandığı 750’den fazla veri istasyonundan faydalandılar. Araştırmanın sonuçlarına göre; iklim değişikliğinin etkilediği bu bölgeler 2050 yılına kadar, kakao üretmeye elverişsiz hale gelecekler.

Bilim Fili’nde yer alan habere göre, kakao genellikle ormanlar ve savanalar arasındaki sınır bölgelerde yetiştiriliyor ve bu bölgeler sıcaklık, yağmur düzenindeki değişimlere karşı oldukça hassaslar. Kakao kemeri olarak adlandırılan ve Sierra Leone’den Güney Kamerun’a kadar uzanan bölgede, en yoğun kakao üretimi gerçekleştiriliyor-kabaca toplam üretimin %70’i. Bu bölgenin ikliminde meydana gelecek değişiklikler de kakao ağaçlarının verimini düşürebilir. Hatta bu bölgeler kakao üretmeye elverişsiz hale gelebilir.

 

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