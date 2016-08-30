8 aylık bebek çikolata diye esrar yedi!

İtalya'da 8 aylık bir bebek, haşiş adı verilen çikolata görünümlü esrarı yemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

La Stampa sitesinin aktardığına göre, İtalya'nın Torino kentinde bir aile, 8 aylık bebeklerini nefes alma sorunu yaşadığını görmelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Ebeveynlerinin köpek maması yediği yönündeki ifadelerine inanmayan doktorlar, yaptıkları testler sonucunda bebeğin rengi nedeniyle çikolata sandığı esrar maddesini yediğini öğrendi.

Bebeğin, esrarı ebeveynlerinin arkadaşları ile oturduğu terasta oynarken bulduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan anne, söz konusu uyuşturucuyu kullanmadıklarını, bu yönde testlerden geçebileceklerini ve maddeyi eve bir başkasının koymuş olabileceğini söyledi.