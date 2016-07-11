T24 LogoT24 Logo
Politika

Pasta, çikolata, çiçek; bakanlıkların 6 aylık temsil gideri 63 milyon lira

Ticaret Bakanı Tüfenkçi 7.1 milyon liralık temsil harcaması ile dikkat çekti

11 Temmuz 2016 12:17

Bakanlıkların ve kamu kurumlarının temsil tanıtım gideri adı altında pasta, çikolata, çiçek için beş aylık giderleri 63 milyon lira olduğu belirtildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi 7.1 milyon liralık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 4.4 milyon liralık temsil harcaması ile dikkat çekti. 

Maliye Bakanlığı'nın verilerinden yararlanarak Sözcü'den Başak Kaya'nın yaptığı hesaplamaya göre, vatandaştan toplanan vergiler kamunun ‘temsil ve tanıtma' giderleri adı altında her geçen yıl daha fazla harcanıyor. Bu yılın ilk altı ayında harcanan para 63 milyon lirayı buldu. Harcamalar makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdirine bağlı yapılıyor.

Türkiye'ye gelen ve devlet erkanı ile yemek yiyen, toplantı yapan, kamu kurumlarının icraatlarını anlatmak için düzenlediği tanıtım toplantılarının masrafları da vatandaşın cebinden çıkıyor. Ayrıca cenaze törenleri için satın alınan çiçek bedelleri, hediyeler, bahşişler de devletin bütçesinden karşılanıyor.

 

İki bakan rekor kırdı

 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verilen yanıtta göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi 2011 yılından bu yıl mayıs ayına kadar geçen sürede 7.1 milyon liralık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 2016'nın ilk beş ayında 4.4 milyon liralık harcama yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 2014-2015 yıllarında 261 bin 917 liralık pasta ve çiçek alımı yapıldığını açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal 2014-2015 yıllarında 158 bin 876 lira, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 2015 yılında 318 bin 559 lira temsil ve tanıtım kaleminden harcama yaptı.

ETİKETLER

bakanlıkGümrük ve Ticaret BakanlığıBülent TüfenkçiEkonomi BakanlığıNihat Zeybekçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24