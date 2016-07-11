Pasta, çikolata, çiçek; bakanlıkların 6 aylık temsil gideri 63 milyon lira

Bakanlıkların ve kamu kurumlarının temsil tanıtım gideri adı altında pasta, çikolata, çiçek için beş aylık giderleri 63 milyon lira olduğu belirtildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi 7.1 milyon liralık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 4.4 milyon liralık temsil harcaması ile dikkat çekti.

Maliye Bakanlığı'nın verilerinden yararlanarak Sözcü'den Başak Kaya'nın yaptığı hesaplamaya göre, vatandaştan toplanan vergiler kamunun ‘temsil ve tanıtma' giderleri adı altında her geçen yıl daha fazla harcanıyor. Bu yılın ilk altı ayında harcanan para 63 milyon lirayı buldu. Harcamalar makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdirine bağlı yapılıyor.

Türkiye'ye gelen ve devlet erkanı ile yemek yiyen, toplantı yapan, kamu kurumlarının icraatlarını anlatmak için düzenlediği tanıtım toplantılarının masrafları da vatandaşın cebinden çıkıyor. Ayrıca cenaze törenleri için satın alınan çiçek bedelleri, hediyeler, bahşişler de devletin bütçesinden karşılanıyor.

İki bakan rekor kırdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verilen yanıtta göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi 2011 yılından bu yıl mayıs ayına kadar geçen sürede 7.1 milyon liralık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 2016'nın ilk beş ayında 4.4 milyon liralık harcama yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 2014-2015 yıllarında 261 bin 917 liralık pasta ve çiçek alımı yapıldığını açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal 2014-2015 yıllarında 158 bin 876 lira, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 2015 yılında 318 bin 559 lira temsil ve tanıtım kaleminden harcama yaptı.