2016'nın heyecanla beklenen filmleri

Yeni yılla birliktek Oscar’a aday olan ve sezonun merakla beklenen filmleri 'The Hateful Eight', 'Büyük Açık' (The Big Short), 'Diriliş' (The Revenant), 'Spotlight', 'Carol' birer birer vizyona girmeye başladı.

Birgün’den Alkan Avcıoğlu, bu filmler dışında 2016’da sinema gündemini bolca meşgul edecek, sinemaseverlerin yolunu dört gözle beklediği filmleri derledi.

İşte o filmler:

Silence: Martin Scorsese'nin 10 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirmeye çalıştığı projesi nihayet karşımıza çıkıyor.

Yüce Sezar (Hail Caesar): Coen biraderlerin yeni filmi all-star bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor.

İsimsiz Beşinci Bourne Filmi: Henüz filmin ismi belli değil ama Matt Damon'ın yeniden Bourne rolüne döndüğü serinin 5. filmini merak etmeyen var mı?

İntihar Timi / Suicide Squad: Kötü adamların bir araya toplandığı John Ostrander'in çizgi romanından uyarlanan film fazlasıyla ilgi çekici.

X-Men Apocalypse: Bryan Singer’ın yönettiği dördüncü X-Men filmi bu yılın en sabırsızlıkla beklenen filmlerinden.

Hayalet Avcıları (Ghostbusters): 'Nedimeler'in (Bridesmaids) yönetmeni Paul Feig 1980'lerin popüler klasiğine el atıyor.

Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinde: Tim Burton sadece yapımcı olsa da beklentiler yine büyük.

Warcraft: Böylesine fenomenal bir bilgisayar oyunu beyazperdeye uyarlanacaksa, yönetmenlik koltuğunda tam da görmek istediğimiz bir isim var: Duncan Jones

Doctor Strange: Hayran sayısı her gün artan Benedict Cumberbatch bir süper kahraman rolünde.

Inferno: Ron Howard. Dan Brown uyarlaması. Tom Hanks. Başka söze gerek var mı?

La La Land: 'Whiplash' ile çıkış yapan yönetmen Damien Chazelle'nin yeni filminde Ryan Gosling ve Emma Stone başrolde.

Suikastçi (Nie Yin Niang): Cannes'dan bu yana dört gözle beklenen film, yılın en iyi yönetmenliklerinden birine sahip.

Army of One: Nicolas Cage'i kötü aksiyon filmleri bataklığından kurtardığı için Larry Charles'a teşekkür ediyoruz.

Saul'un Oğlu (Saul Fia): Altın Küre ödülü kazanan 'Saul'un Oğlu' Cannes'dan bu yana dört gözle beklenen bir başka film.

The Great Wall: Zhang Yimou'nun ilk İngilizce filmi, başrolünde Matt Damon'ın olduğu epik bir bilimkurgu.

Assassin's Creed: Popüler bilgisayar oyununun çok uzun süredir beklenen filmi, sinema gündemini bolca meşgul edeceğe benziyor.

The BFG: Roald Dahl uyarlaması bu fantastik macera, yönetmeni Spielberg nedeni ile sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği yapımlardan.

The Nice Guys: Russell Crowe ile Kim Basinger'i yeniden bir araya getiren Shane Black imzalı film, 1970'ler Los Angeles'ında geçiyor.

Kurtuluş Günü 2 (Independence Day: Resurgence): İlkinin üzerinden 20 yıl sonra Roland Emmerich'in filmi bir facia olabilir. Ama ya olmazsa?

Passengers: Jennifer Lawrence ve Chris Pratt başrolde. Ama bu filmin gerçekten merak edilmesinin nedeni ise yönetmenlik koltuğundaki Morten Tyldum.

Ben-Hur: Böylesine epik bir klasiğin yeniden çevrimi bir kumar sayılabilir ama beklentiler oldukça yüksek.

Sully: Yönetmen Clint Eastwood'un yeni filminde Tom Hanks kahraman bir pilot rolünde karşımıza çıkıyor.

Midnight Special: Yükselen yönetmenlerden Jeff Nichols'tan umut vaat eden bir bilimkurgu.

Yeniden Başla (Demolition): Jean-Marc Vallée dokunuşuyla sıradışı bir Jake Gyllenhaal performansı.

Story of Your Life: Her filmiyle yeteneğini ispat etse de potansiyelinin %100'ünü bir kere bile göremediğimiz Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve bir bilimkurgu ile geri dönüyor.

Genius: Berlin Film Festivali'nde yarışacak filmde Colin Firth'in performansı merakla bekleniyor.

The Light Between Oceans: 'Blue Valentine' ile kalbimizi kazanan yönetmen Derek Cianfrance'nin filmi pek çok sinemasever için yılın en önemli yapımlarından biri.

Muhteşem Yedili (The Magnificient Seven): 1960 tarihli klasiğin Antoine Fuqua imzalı yeniden çevrimi için sabırsızlanmamak elde değil.

American Honey: Günümüzün en dikkate değer İngiliz yönetmenlerinden Andrea Arnold'un son filmi.

The Lost City of Z: Hakkı bir türlü teslim edilmeyen yönetmenlerden James Gray'in son filmi epik bir macera.

The Unknown Girl: Günümüzün tartışmasız en istikrarlı yönetmenleri Dardenne kardeşlerin son filminin başrolünde, ileride adını daha sık duyacağınız Adèle Haenel bulunuyor.

Anomalisa: Charlie Kaufman'ın hayli etkileyici son filmi, umuyoruz burada da vizyona girecek.