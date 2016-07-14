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Eğitim

2016 KPSS sonuçları açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek

14 Temmuz 2016 13:40

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında 22-29 Mayıs tarihlerinde yapılan Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve Eğitim Bilimleri sınavlarının sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

ÖSYM, sınav sonuçlarını adayların adreslerine göndermeyecek. Açıklanan sonuç bilgilerinde, adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer aldı.

Adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunan ÖSYM, bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir 'Sonuç Belgesi Kontrol Kodu' ekledi.

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