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2016 KPSS sonuçları yarın açıklanıyor

Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçları öğrenebilecekler

13 Temmuz 2016 22:05

KPSS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş yarın sona eriyor. Milyonlarca adayın girdiği KPSS'nin sınav sonuçları yarın ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. KPSS sınav sonuçlarını adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenilebilecekler.

22-29 Mayıs tarihlerinde yapılan KPSS Lisans sınavlarının sonuçları 14 Temmuz Perşembe günü ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.

Söz konusu işleme sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

 

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