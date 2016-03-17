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Ekonomi

2015'te Türkiye'de yapılması planlanan 69 uluslarası kongre iptal edildi!

Terör olayları ve siyasi belirsizlik nedeniyle 69 kongre, bin 220 toplantı, bin 340 etkinlik iptal edildi

17 Mart 2016 13:55

Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, 2015 yılında gerçekleşmesi planlanan 69 kongre, bin 220 toplantı, bin 340 etkinliğin iptal edildiğini söyledi. 

ACE of MICE Exibition 2016’nın açılış konuşmasını yapan Ataman, geçtiğimiz yıl, terör olayları ve siyasi belirsizliğin sektörü ciddi olarak etkilediğini  söyledi. Ataman, kongre turizmi sektöründen 400 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarını açıkladı. 

 

"Hükümet iflasları görmezden geliyor"

 

Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) Başkanı Bahattin Yücel, turizm sektöründe iflaslar ve işsizliğin yaşanacağını ileri sürerek, “Hükümet bunu görmezden geliyor. Günü kurtarma telaşında” dedi. Yücel, “Önümüzdeki dönemde onlarca iflas yaşanacak. Binlerce kişi işsiz kalacak. Azalan gelir zincirleme bir reaksiyon gösterecek” diye konuştu.

NATO ve AB üyesi potansiyel pazarın da ‘Türkiye’ye gitmeyin resmi uyarısı’ yaptığına dikkat çeken Yücel, şöyle devam etti: “Bunun sonucu daha da ağır olacak. Terör, Türk hükümetinin antidemokratik tavrı, Ortadoğu politikası gibi açmazlar olumsuzluklar olarak değerlendiriliyor. Sektör daha da daralacak. 2020’ye kadar kendini toparlayamaz. İç turizmde de durum farklı değil. Her yer bomboş.”

 

Rusya ile ilişiler

 

Öte yandan Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan krizin ardından iki ülkenin bayrak taşıyıcı havayolları THY ve Aeroflot’un seferlerinde ve yolcu sayısında yüzde 50 azalma olduğu belirtildi.

Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçak seferleri düzenleyen turizm şirketi yetkililerinden SKY Turizm Genel Müdür yardımcısı Faruk Yılmaz, “THY günlük Moskova’ya karşılıklı olarak haftada 4 sefer yaparken bunu 3 sefere düştü. Rusya’da diğer noktalara yaptığı seferleri ise sürdürüyor. Aeroflot Hava Yolları ise günlük 4 olan sefer sayısını 2’ye düşürdü. Moskova- Ankara seferlerini ise durdurdu. Günlük olarak Aeroflot’un yaptığı Moskova- Antalya uçuşları da bire düşürüldü” dedi.

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