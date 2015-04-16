2014'te sürücülere 2.8 milyar TL ceza kesildi

Trafik polisleri ve jandarma ekipleri 2014 yılında 13 milyon 618 bin 311 trafik cezası uyguladı. Sürücülere toplam 2 milyar 814 milyon 614 bin 66 lira trafik cezası kesildi. Sürücülerin en çok yaptığı hata sıralamasında ilk sırada emniyet kemeri takmama geliyor. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan 533 bin 400 sürücüye 2 milyon 672 bin lira para cezası kesildi.

777 bin araç trafikten men edildi

Yasin Kılıç’ın Zaman’da yer alan haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca 'Denetim Faaliyetleri Raporu' hazırlandı. Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerinin, 'koruma başlığı-gözlük kontrolü, emniyet kemeri kontrolü, cep telefonu kontrolü, alkol kontrolü, takograf kontrolü, aşırı hız kontrolü ve yaya kontrolünde yaptığı denetimlere ilişkin verilerin yanı sıra kaza sayıları ve trafikten men edilen araç sayıları yer aldı. 2014 yılında polis ve jandarma trafik ekipleri 13 milyon 618 bin 311 trafik cezası uyguladı. Sürücüler toplam 2 milyar 814 milyon 614 bin 66 lira trafik cezası öderken, 6 bin 75 kişi de cumhuriyet savcılığına sevk edildi. 777 bin 763 araç trafikten men edildi.

Aşırı hız cezaları azaldı

Rapora göre, emniyet 2014 yılında trafik denetimlerini bir önceki yıla göre azalttı. Geçen yıl en önemli düşüş aşırı hız kontrolünde gerçekleşti. 2013 yılında Aşırı Hız kontrollerinde bir milyon 236 bin 598 kişiye cezai işlem uygulanırken bu rakam geçen yıl yüzde 33 azalarak 825 bine geriledi. Emniyet kemerini takmayan 533 bin kişiye de ceza yazılırken bu cezalar içinde tek artış gösteren uygulama Koruma Başlığı-Gözlük Kontrolünde yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri 2013 yılında 89 bin 510 sürücüye koruma başlığı –gözlük kontrolü uygulamasında ceza yazarken bu rakam geçen yıl yüzde 4 artışla 93 bine çıktı. Ekipler, trafikte seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan 166 bin kişiye 80'er lira tutarında idari para cezası uyguladı. Raporda emniyetin kestiği diğer ceza sayıları ise şöyle; "Alkol kontrolü 125 bin 420, Takograf kontrolü 82 bin 958, yaya kontrolü 6 bin 211"

2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir milyon 199 bin 10 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 bin 524 kişi hayatını kaybederken 285 bin 59 kişi de yaralandı.

114 bin kişinin ehliyeti alkollü araç kullanmaktan geri alındı

Raporda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince geri alınan sürücü belgesi sayılarına da yer verildi. Sürücü belgesi geri alma işlemleri ise şöyle gerçekleşti; "Alkollü olarak araç kullanan 114 bin 239, 100 ceza puanını dolduran 16 bin 635, 5 kez hız limitini aşan 108, Sürücü olmayı engelleyecek ölçüde sağlık şartlarının değiştiği tespit edilenler, sürücü belgesi almaya engel teşkil eden türden mahkûmiyet alanlar ve yetkili birimlerin kararıyla sürücü belgesi iptal edilenler 10 bin 843 kişi"