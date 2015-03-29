T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trafik cezaları SMS ile bildirilecek

Trafik cezaları, vergi borçları ve otoyollardan hatalı geçişlerde aylar sonra yapılan tebligatlar tarihe karışıyor

29 Mart 2015 20:53

Trafik cezaları, vergi borçları ve otoyollardan hatalı geçişler vatandaşlara SMS ve e-postayla ücretsiz bildirilecek.

Tarık Işık'ın Sabah'ta yer alan haberine göre, vatandaşın 'yaka silktiği' konuların başında gelen, tebligatı aylar sonra yapılan trafik cezaları tarihe karışacak. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı'nın hazırladığı, Bakanlar Kurulu'nda da ele alınan "Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Planı"na göre trafik cezaları, vergi borçları, otoyollardan hatalı geçişler vatandaşlara SMS ve e-postayla ücretsiz bildirilecek. Plan çerçevesinde, toplam 423 hizmette iyileştirmeler yapılacak. 

 

Yüzde 30 tasarruf sağlanacak

 

Mezuniyet durum bilgileri, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgâh belgesi e-Devlet kapısından barkodlu olarak verilecek. Bakaya durum bilgisi, ilgilisine SMS ve e-posta yoluyla bildirilecek. Kimlik yerine geçen belgelerin kaybolması halinde kolluk birimlerinden tutanak alınması uygulamasına son verilecek. Gelir/kira beyannamesi vatandaşlar adına Maliye Bakanlığı'nca oluşturulacak. Düzenleme yıllık 26 milyon yevmiye kaydı ile 3.5 milyon kişi ve 2.7 milyon tüzel kişiyi ilgilendiriyor. Böylece 16.7 milyar TL olan merkezi yönetim kamu idareleri kırtasiye giderlerinden yüzde 30 tasarruf sağlanacak.

ETİKETLER

trafik cezasısmsbildirimtebligat

İlgili Haberler

Şirketlerin SMS tacizlerini bitirecek yasak 1 Mayıs’ta başlıyor

Firmaların tüketiciye yönelik tacize varan izinsiz SMS, elektronik posta gibi mesajlarını bitirecek yasa 1 Mayıs'ta kanunlaşacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24