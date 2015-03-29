Trafik cezaları SMS ile bildirilecek

Trafik cezaları, vergi borçları ve otoyollardan hatalı geçişler vatandaşlara SMS ve e-postayla ücretsiz bildirilecek.

Tarık Işık'ın Sabah'ta yer alan haberine göre, vatandaşın 'yaka silktiği' konuların başında gelen, tebligatı aylar sonra yapılan trafik cezaları tarihe karışacak. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı'nın hazırladığı, Bakanlar Kurulu'nda da ele alınan "Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Planı"na göre trafik cezaları, vergi borçları, otoyollardan hatalı geçişler vatandaşlara SMS ve e-postayla ücretsiz bildirilecek. Plan çerçevesinde, toplam 423 hizmette iyileştirmeler yapılacak.

Yüzde 30 tasarruf sağlanacak

Mezuniyet durum bilgileri, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgâh belgesi e-Devlet kapısından barkodlu olarak verilecek. Bakaya durum bilgisi, ilgilisine SMS ve e-posta yoluyla bildirilecek. Kimlik yerine geçen belgelerin kaybolması halinde kolluk birimlerinden tutanak alınması uygulamasına son verilecek. Gelir/kira beyannamesi vatandaşlar adına Maliye Bakanlığı'nca oluşturulacak. Düzenleme yıllık 26 milyon yevmiye kaydı ile 3.5 milyon kişi ve 2.7 milyon tüzel kişiyi ilgilendiriyor. Böylece 16.7 milyar TL olan merkezi yönetim kamu idareleri kırtasiye giderlerinden yüzde 30 tasarruf sağlanacak.