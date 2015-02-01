10 yılda 13 milyar liralık trafik cezası kesildi

Son 10 yılda trafik denetimlerinde sürücü, yaya ve araç plakalarına 13 milyar lira para cezası uygulanırken, 1,3 milyon sürücünün ehliyetine el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2005-2014 arasında trafik denetimlerinde sürücü, yaya ve araç plakalarına kesilen 91 milyon 556 bin 960 trafik cezasına 12 milyar 919 milyon 377 bin 413 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde sürücü, yaya ve araç plakalarına 2013'te 13 milyon 365 bin 520, 2014'te ise 13 milyon 188 bin 53 ceza kesildi.

2014'te ise sürücü, yaya ve araç plakalarına 2 milyar 644 milyon 139 bin 160 lira ceza uygulandı. 10 yılda uygulanan para cezası toplamının yüzde 20'si bu yıl kesilirken onu 2 milyar 372 milyon 220 bin 636 lira ile 2013 takip etti.

10 yılda kesilen para cezalarıyla 3 tane 3. boğaz köprüsü, 8 derslikli 3 bin 691 ilköğretim okulu, 67 Türk Telekom Arena Stadı, 1 Şanlıurfa tüneliyle Atatürk Barajı, 1 Marmaray Projesi yapılabilirken 145 adet Yüksek Hızlı Tren Seti alınabiliyor.

7 milyon araç trafikten men edildi

Yine bu dönemdeki denetimlerde çeşitli nedenlerle 6 milyon 970 bin 159 araç trafikten men edildi.

1 milyon 294 bin 523 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. 1 milyon 141 bin 210 ehliyete "alkollü araç kullanmak"tan, 110 bin 702'sine "100 ceza puanını aşmak", 12 bin 303'üne ise "5 kez hız sınırını aşmak" suçlarından el konuldu. (AA)