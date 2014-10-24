İstanbul'da trafik cezası rekoru kırıldı

İstanbul’da son bir haftada yapılan denetimlerde sürücülere kesilen cezada rekor kırıldı. Emniyet Şeridi ihlali, aşırı hız, kırmız ışık, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak gibi suçlardan 7 gün içinde 60 bin 366 sürücüye ceza kesildiği belirtildi.

Ceza kesilenler arasında bu kez korsan taksiye binerek yolculuk yapan 30 vatandaşın da bulunduğu öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 13-19 Ekim 2014 tarihinde yapılan denetimlerde yine sürücülere ceza yağdı. Denetimlerde emniyet şeridini kullanan 8 bin 346 sürücü, aşırı hız yapan 2 bin 848 sürücü, hız ihlali yapan 6 bin 972 sürücü, emniyet kemeri takmayan 2 bin 988 sürücü, kırmızı ışıkta durmayan 4 bin 622 sürücü trafik polislerinden kurtulamadı.

Ayrıca araçlarını yanlış yere çeken 18 bin 021 sürücüye cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Bir hafta süren denetimlerde alkollü olarak direksiyon başına geçen 477 sürücünün de ehliyetlerine el konarak ceza kesildi.

Korsan taksi kullanan yolculara ceza kesildi

Trafik polislerinin yaptığı denetimlerde şerit ihlali, eksik evrak gibi suçlarla birlikte bir hafta içinde kesilen ceza miktarı 60 bin 366 oldu. Bu sayı içine korsan taksi kullanan 30 yolcunun da bulunduğu öğrenildi.

1 haftada 5 ölümlü 171 yaralamalı kaza oldu

Öte yandan İstanbul’da son bir hafta içinde 5 ölümlü, 171 yaralamalı ve 413 maddi hasarlı olmak üzere toplam 589 trafik kazasına trafik polisleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi. Yaralamalı kazalarda 246 vatandaşın çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.