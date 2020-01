2014'te hangi filmin korsanı ne kadar indirildi?

Martin Scorsese'ın yönettiği ve yolsuzluğa batmış New York borsacılarının hayatını konu alan gerçek yaşam öyküsü Para Avcısı (Wolf of Wall Street) 2014'ün yasa dışı yollarla en çok indirilen filmi oldu.

Korsan takip şirketi Excipio'dan alıntı yapan Hollywood Reporter dergisinde çıkan habere göre, Disney çizgi filmi Karlar Ülkesi (Frozen) listede ikinci sırada yer alıyor.

Her iki film de torrent kullanıcıları tarafından 1 Ocak - 23 Aralık 2014 tarihleri arasında yaklaşık 30 milyon kez indirildi.

En çok korsanı indirilen üçüncü film ise uzay macerası Yerçekimi (Gravity) oldu.

Yer Çekimi 29 milyon 357 bin indirmeyle, Karlar Ülkesi'nin hemen arkasından geliyor.

Leonardo Di Caprio'nun borsacı Jordan Belfort'ı canlandırdığı Para Avcısı, geçen sene ABD'de ilk gösterime girdiğinde uyuşturucu kullanımı ve müstehcen sahneleri nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

Geçen yıl en iyi film dalında Oscar'a aday gösterilen üç saatlik Para Avcısı'nda 500'den fazla küfürlü ifade geçiyor.

En çok korsanı indirilen diğer Oscar adayı filmler ise, 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave), Düzenbaz (American Hustle) ve Kaptan Phillips (Captain Phillips).

Hollywood Reporter yılın en çok gişe yapan filmi Galaksinin Koruyucuları'nın (The Guardians of the Galaxy) listede olmamasını, "insanların filmi sinemada izlemeyi tercih etmiş olabileceklerine" bağladı.

Variety dergisi üçüncü sırada Robocop'un göründüğünü, ancak bu rakamlara filmin 1987'de yayımlanmış önceki bölümünün de dahil olduğunu belirtti.

En çok indirilen filmler

1. Para Avcısı - The Wolf of Wall Street 30.035.000

2. Karlar Ülkesi - Frozen 29.919.000

3. RoboCop 29.879.000

4. Yer Çekimi - Gravity 29.357.000

5. Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları - The Hobbit: The Desolation of Smaug 27.627.000

6. Thor: Karanlık Dünya - Thor: The Dark World 25.749.000

7. Kaptan Amerika: Kış Askeri - Captain America: The Winter Soldier 25.628.000

8. Herkül: Efsane Başlıyor - The Legend of Hercules 25.137.000

9. X-Men: Geçmiş Günler Gelecek - X-men: Days of Future Past 24.380.000

10. 12 Yıllık Esaret - 12 Years a Slave 23.653.000

11. Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak - The Hunger Games: Catching Fire 23.543.000

12. Düzenbaz - American Hustle 23.143.000

13. 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi - 300: Rise of an Empire 23.096.000

14. Transformers 4: Kayıp Çağ - Transformers: Age of Extinction 21.650.000

15. Godzilla 20.956.000

16. Nuh: Büyük Tufan - Noah 20.334.000

17. Uyumsuz - Divergent 20.312.000

18. Yarının Sınırında - Edge of Tomorrow 20.299.000

19. Kaptan Phillips - Captain Phillips 19.817.000

20. Son Kalan - Lone Survivor 19.130.000