Tartışmalı film 'The Interview' sinemalarda gösterime girdi



'The Interview'un vizyona girdiği sinema salonlarından Washington'daki "West End Cinema"nın sahibi Josh Levin, "filmi prensip sebebiyle gösterdiklerini, seyircinin de bu tavrı memnuniyetle karşıladığını" söyledi. Levin, birkaç saat içinde önümüzdeki günlere ait tüm seansların biletlerinin tükendiğini söyledi.

İzleyicilerden biri, AFP Ajansı'nın sorusunu yanıtlarken, "Aslında izleme niyetim yoktu. Ancak tüm bu olan bitenden sonra destek vermek gerektiğini düşündüm" dedi.

Filmin başrol oyuncularından Seth Rogan ve yönetmen yardımcısı Evan Goldberg, Los Angeles'teki bir sinema salonuna sürpriz ziyarette bulunarak ziyaretçilere teşekkür etti. Rogan ve Goldberg, "Filmin vizyonda ve seyircilerin salonu doldurmuş olması son derece heyecan verici" dedi.

11 Eylül'le tehdit ettiler

"The Interview"in (Röportaj) yapımcı şirketi Sony, tehditler üzerine filmin sinemalarda gösterilmeyeceğini açıklamıştı.

"11 Eylül 2001 saldırılarını hatırlayın" diyen bilgisayar korsanları, filmin gösterildiği sinema salonlarından uzak durulması çağrısında bulunmuştu. Tehdit üzerine ABD ve Kanada'da birçok sinema salonu filmi programdan çıkarmıştı.

Ancak Sony şirketi, daha sonra karar değiştirerek filmi Noel gününde göstermeyi kararlaştırmıştı. Film, aralarında YouTube, Google Play ve Xbox Video'nun da bulunduğu muhtelif video platformlarına yüklenerek gösterime açıldı. Yapımcı Sony şirketi, bu amaçla özel bir web sitesi kurdu.

Obama tebrik etti

ABD Başkanı Barack Obama da tartışmaya katılmış, yapımcı şirketin kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Obama, Sony'nin adımını "ifade özgürlüğünün zaferi" olarak nitelemişti.

James Franco ve Seth Rogen'un oynadığı filmde, iki gazetecinin, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) görevlendirmesiyle Kuzey Kore liderini hedef alan bir suikast planı anlatılıyor. Film yaklaşık 44 milyon dolara mal oldu.

ABD Federal Polisi'ne (FBI) göre saldırıyı düzenleyen "Guardians of Peace" (Barış Muhafızları) isimli bilgisayar korsanları grubu Kuzey Kore yönetimi tarafından yönlendiriliyor.