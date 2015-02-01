2014'te 1570 işçi hayatını kaybetti

2014 yılına Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası, Torunlar İnşaat'ta asansör kazası ve tarım işçilerinin doldurulduğu otobüslerin yaptığı kazalarda yaşanan toplu ölümler damga vurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kayıtlarına göre, geçen yıl yurt genelinde meydana gelen iş kazalarında 214 bin 101 işçi yaralanırken, bin 570 işçi ise hayatını kaybetti.

Bakanlığın 2014 yılına ilişkin raporunda 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’nın bağlı olduğu Manisa, İstanbul’u geçerek işçi ölümlerinin en fazla yaşandığı şehir oldu. Manisa’da 2014 yılında toplam 328 işçi yaşamını yitirdi. İşçi ölümlerinde ikinci sırada İstanbul yer aldı. İstanbul’da 235 işçi, iş kazalarında hayatını kaybetti.

Bugün'de yer alan habere göre, Manisa ve İstanbul’un ardından en çok işçi ölümü yaşanan iller; Ankara, İzmir, Antalya,Bursa, Kocaeli, Adana, Mersin, Kayseri ve Gaziantep oldu. Ankara’da 99, İzmir’de 69, Antalya’da 59, Bursa’da 51, Kocaeli’de 45, Adana’da 35, Mersin ve Kayseri’de 34, Gaziantep’te 30 işçi yaşamını yitirdi.

Yaralanmalarda İstanbul

Resmi verilere göre, 2014 yılında toplam 214 bin 101 işçi yaralandı. İllere göre yaralanan işçi sayılarına bakıldığında; birinci sırada İstanbul yer aldı. İşçi yaralanmalarında ilk 10 sırada İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Manisa, Antalya, Kayseri, Tekirdağ ve Eskişehir yer aldı.

İstanbul’da 43 bin 788 işçi, İzmir’de 20 bin 583 işçi, Bursa’da 15 bin 693 işçi, Ankara’da 14 bin 887 işçi, Kocaeli’de 14 bin 347 işçi, Manisa’da 11 bin 836 işçi, Antalya’da 8 bin 222 işçi, Kayseri’de 7 bin 39, Tekirdağ’da 6 bin 323 işçi ve Eskişehir’de 4 bin 937 işçi yaralandı.

507 işyerine 4.4 milyon lira ceza

İş kazalarını Meclis gündemine getiren CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya’nın önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, inşaat sektöründeki denetimlerle ilgili bilgi verdi. 2014 yılında inşaat sektöründe bin 155 teftiş gerçekleştirilirken, 282 işyeri için işin durdurulması kararı alındı, 507 işyerine ise, 4 milyon 430 bin lira idari ceza kesildi.