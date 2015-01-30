Bakanlar Kurulu metal işçisinin grevini 'milli güvenliği bozucu' buldu ve erteledi

Bakanlar Kurulu, Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu görüldüğü gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi.

Grev yasaklarıyla 12 Eylül'cüleri aratmayan AKP'ye işçilerden tepki yağıyor. "Grev hakkımız engellenemez" sloganları atılıyor.

Evrensel'in haberine göre, Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Selçuk Göktaş, yaptığı açıklamada "İşçilerin hak arama mücadelesi engelleniyor. Mutsuz olan metal işçisi fabrikada gereken üretimi yapmayacaktır. Siyasal iktidara düşen görev emekçinin yanında olmak, işçiyi mutlu etmektir. Hükümet hem demokrasiden dem vuruyor hem grevi yasaklıyor!" dedi.

Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci de yasak kararının MESS'le birlikte alındığını belirtti.



Ekinci, "Grev yasağına daha güçlü şekilde hak arayarak cevap verebiliriz. Metal iş kolunda bundan sonra rahat yok, daha fazla mücadele edeceğiz" dedi.

DİSK: Milli güvenlik dedikleri sömürünün güvenliği

Metal işçisinin grevinin Bakanlar Kurulu'nca ertelenmesine ilişkin olarak DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “AKP’nin işçi sınıfına karşı bu darbe girişimi, aynı 12 Eylül darbesi gibi MESS patronlarının sömürü düzenini kurtarmak içindir! Milli Güvenlik dedikleri, sömürünün, MESS’in, sarı sendikaların güvenliği!” diye konuştu.

Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Selçuk Göktaş ise hükümetin grevi erteleme kararını “İşçilerin hak arama mücadelesi engelleniyor. Mutsuz olan metal işçisi fabrikada gereken üretimi yapmayacaktır. Hükümet hem demokrasiden dem vuruyor hem grevi yasaklıyor” sözleriyle eleştirdi.

Karar Danıştay'a götürülecek







ilerihaber.org'un sorularını yanıtlayan DİSK Hukuk Dairesi avukatı Necdet Okcan da, Birleşik Metal İş’ten hukukçuların Danıştay’a dava hazırlığı içerisinde olduğunu, Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nun kararına karşı dava açılacağını söyledi.