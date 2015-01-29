Metal işçilerinin grevi başladı

Birleşik Metal-İş sendikası üyesi metal işçileri bugün 10 kentte 22 fabrikada greve çıkıyor. 19 Şubat’ta fabrika sayısı 42’ye, greve çıkan işçi sayısı da 15 bine çıkacak.

İşçilerin “Ne olacaksa olsun kaybedecek bir şeyimiz yok” noktasına geldiğine dikkat çeken Prysmian İşyeri Baştemsilcisi Gökhan Aydın, “Özellikle genç işçiler bir şeyleri değiştirmenin derdinde” diye konuştu. Evrensel’den Vedat Yalvaç’ın haberine göre, Ejot Tezmak işçileri ise bu yıl MESS’e üye olan patrona tepkili. İşyeri Baş Temsilcisi İlker Tetik “Patron, grev oylaması için imza topladı. Ancak bizim kararlılığımızı görünce sonucun değişmeyeceğini biliyorum dedi ve grev oylaması istemedi” dedi. İşçilerin grevin ve sonuçlarının farkında olduğunu belirten Tetik, işçilerin hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak kendilerini hazırladığını ifade etti. Olası grev yasaklarına ve MESS’in saldırılarına da hazırlanıyor Ejot Tezmak işçileri. “Biz diğer iş kollarında olduğu gibi başımızı önümüze eğerek çalışamayız” diyen Tetik, fiili mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

En büyük destek ailelerden

İşçilerin grevden korkmadığını kaydeden Gebze Yücel Boru İşyeri Baştemsilcisi Fatih Yıldırım, işçinin kendine güvendiğini ifade etti. Grev oylamalarından çıkan sonucun bunu gösterdiğini dile getiren Yıldırım, “MESS’in saldırıları başladı zaten. Bu saatten sonra hiç kimsenin işi kolay değil. Asıl mevzu kapıya çıktıktan sonra başlıyor. Psikolojik bir mücadele bu. Bunu da işçi biliyor zaten. İnanıyoruz ve kazanacağız” diye konuştu. Yıldırım en büyük desteği ailelerinden aldıklarını belirtti.

Bu grev büyüyecek

50 bin işçinin çalıştığı, 500’e yakın fabrikanın bulunduğu İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Schneider fabrikası da grevin başladığı yerlerden. İşçiler grev nöbet çizelgelerine adının yazılmasını istediklerini gönüllü olarak bildirdiklerini, özellikle kadın işçilerden büyük istek olduğunu söyleyen Schneider İşçisi Raşit Ekin, çevre fabrikalardan çalışan işçilerden de büyük bir destek aldıklarını ve bu grevin büyüyeceğini ifade etti. Ekin, “Önümüzdeki hedef grevi ayakta tutmayı ve grev esnasında diğer örgütsüz fabrikalarda örgütlenmeyi nasıl sağlarız. Bunu düşünüyoruz. Biz bu grevden kazanımla çıkacaksak yalnızca kendi toplusözleşmemizi imzalayarak çıkamayız” dedi.

MESS’in dayattığı sözleşme

TÜRK METAL’in ve ardından Çelik-İş’in MESS’le imzaladığı sözleşmeyle, sözleşme süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Ücretlere ilk 6 ay için yüzde 3.78 artı işyeri ortalama saat ücretinin yüzde 6’sı tutarında seyyanen zam alındı. İkinci 6 ayda ise enflasyon oranında zam yapıldı.

Üçüncü 6 ayda ise ikinci 6 ayda gerçekleşen enflasyonun 4’ün altında olması halinde yüzde 4; 4 ve üzeri olması halinde ise yarısı yüzdelik olarak, diğer yarısı işyeri ücret ortalaması üzerinden seyyanen verilecek. (Örneğin enflasyonun 4 olması halinde yüzde 2 zam, artı işyeri ortalama ücretinin yüzde 2’si kadar artış yapılacak.) Dördüncü 6 ayda enflasyon kadar artış yapılacak. Beşinci 6 ayda, dördüncü 6 ayda gerçekleşecek enflasyon oranına 3.5 puan eklenecek. Elde edilecek oranın işyeri ücret ortalamasıyla çarpılmasıyla bulunacak tutar, seyyanen uygulanacak. Altıncı 6 ayda ise artış enflasyon oranında olacak.

Birleşik METAL-İŞ ne istiyor?

Saat ücreti 5.58 TL’nin altında olan işçiler için saat ücretinin 5.58 TL’ye tamamlandıktan sonra 8.97’yi geçmemek üzere 40 kuruş iyileştirme yapılsın. İyileştirmenin ardından bütün işçilere yüzde 5 artı 105 kuruş zam yapılsın. Buna göre, 898 TL net ücret alanların toplam net zammı -ikramiye hariç- 282 TL olacak. Net 1374 TL civarında ücreti olanlar için 305 lira zam talebi taslağa konulacak. 1374 TL’nin üzerinde alanlar için zam oranları kademeli olarak düşecek. 2, 3. ve 4. altı ay için de enflasyon artı yüzde 2 zam talep edilecek. Taslakta ayrıca; vergi dilim artışlarının patronlar tarafından karşılanması, bayram, izin, yakacak gibi sosyal ödemelere yüzde 30 zam, 37.5 saatlik haftalık çalışma, yıllık izin sürelerinin arttırılması, günlük 30 dakika çalışma saatinden sayılacak mola hakkı talepleri de yer aldı.