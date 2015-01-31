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Bakanlık mevsimlik işçi ölümlerinde çareyi buldu: Onlar da üst üste yolcu alan araçlara binmesin!

Komisyona bilgi veren Ulaştırma Bakanlığı'ndan şaka gibi öneri...

31 Ocak 2015 10:05

TBMM’de mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırıldığı komisyona bilgi veren Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, her yıl onlarca mevsimlik tarım işçisinin göç yollarında meydana gelen trafik kazalarında ölümüyle ilgili “skandal” önerilere imza attı. Komisyonda sunum yapan bakanlık yetkilileri “İşçiler üst üste yolcu alan araçlara binmesin” diyerek sorumluluğu işçilerin üzerine yıktı. Komisyon üyesi vekiller bakanlıktan “daha somut tedbirler” almalarını talep etti.

Antalya’da 4 işçinin ölümü, 47 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan otobüsle TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının yaşandığı önceki gün, TBMM’de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu’na hem Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri hem de Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri sunum yaparak bilgi verdi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, bakanlığın sunumunda insan ölüm nedenleri arasında trafik kazalarının bugün 11. sırada yer aldığı, ancak ekonominin gelişmesi ve nüfusun artışına paralel olarak otomobil kullanımının artması nedeniyle 2030 yılında trafik kazalarının neden olduğu ölümlerin 5. sıraya yükselmesinin öngörüldüğü belirtildi. 1 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 175 bin 500 aracın denetlendiği belirtilen sunumda, kazaların önüne geçilebilmesi için şu öneriler sıralandı: “Yerel idarelerin desteğiyle taşımacı dernek, kooperatif ve birliklerin dönemsel taşıma planlaması yapmaları, taşımada kullanılacak ulaşım araçlarının önceden belirlenmesi, taşımada önceliğin raylı sistemlere verilmesi, uygun taşıma güzergâhlarının seçimi.”

Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, otobüslerde aşırı eşyaların sakıncalı olduğu bunların önlenmesi gerektiğini bildirdi. Bakanlık yetkilileri, mevsimlik tarım işçilerinin üst üste yolcu alan araçlara binmemesi gerektiğini ifade ederek, ekonomik koşullar nedeniyle göç ederek çalışmak zorunda kalan işçilerin duyarlı olmasını talep etmesi akılları karıştırdı. Komisyon üyesi milletvekilleri, bakanlığın göç dönemlerinde yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden mevsimlik tarım işçilerine yönelik daha somut önerilerin olduğu bir rapor hazırlamasını talep etti.

 

Tüzel’den tepki

 

Komisyon üyesi HDP Milletvekili Levent Tüzel, Ulaştırma Bakanlığı’nın işçilerin riskli araçlara binmemesi gerektiği yönündeki yaklaşımını eleştirerek, “Bu yaklaşım aslında bir şey yapmayacaklarını, bu ölümlerin önlenmeyeceğini gösteriyor” dedi. Benzer bir mantığın iş sağlığı güvenliği konusunda da “İşçiler kaza olacak yerlerde çalışmasın” olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Tüzel, şunları dile getirdi: “Bu durum bakanlığın işçilerin hangi koşullar altında çalıştıklarını bilmediklerini gösteriyor. Bu yaklaşım gerçekçi değil. Bu insanlar burada kaza riski var, bu araca bakım yapılmamış diyerek araçlara binmezlik yapmazlar.”

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