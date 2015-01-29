Antalya'da mevsimlik işçileri taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı, 5 ölü!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan otobüsün TIR'la çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazipaşa- Anamur karayolunda mevsimlik işçileri taşıyan, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 PZ 9556 plakalı otobüs, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 BLA 01 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, çık sayıda da yaralı bulunduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.